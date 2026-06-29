Mireasa, sezon 13. Simona Gherghe, anunț important pentru cuplurile logodite. Ce urmează în emisiune

În emisia live de Mireasa de pe 29 iunie, Simona Gherghe a făcut un anunț important pentru cuplurile logodite din sezonul 13 Mireasa.

Simona Gherghe a avut de făcut un anunț foarte important pentru cuplurile logodite. Joi, 2 iulie 2026, se vor depune actele în vederea căsătoriei. Așadar, cuplurile logodite, trebuie să decidă dacă vor să-și depună actele.

Simona Gherghe, anunț important pentru cuplurile logodite. Ce urmează la Mireasa

„Aveți 24 de ore să vă decideți dacă joi vreți să depuneți actele. Vă gândiți frumos. Chiar dacă vă depuneți actele, asta nu înseamnă că sunteți obligați să vă căsătoriți. Dar e o decizie foarte importantă! Vă las să-mi spuneți mâine!”, i-a anunțat Simona Gherghe pe concurenții Mireasa.

Trei cupluri s-au logodit în sezonul 13 Mireasa: Giulia și Alexandru, Amalia și Sebastian și Ema și Alan.

Concurenții care vor să se căsătorească vor depune actele pe 2 iulie 2026. Marea Finală va avea loc pe 17 iulie 2026.