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Moment istoric pentru Istvan Kovacs! Ce semnificație deosebită va avea primul meci pe care românul îl va arbitra la CM 2026

Arbitrul român Istvan Kovacs va conduce un meci cu o însemnătate deosebită pentru istoria Campionatului Mondial. Cu această ocazie, va purta și un tricou special.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 18 Iunie 2026, 12:21 | Actualizat Joi, 18 Iunie 2026, 12:41
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Istvan Kovacs va arbitra partida cu numărul 1.000 din istoria Campionatului Mondial | hepta
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Arbitrul român în vârstă de 41 de ani a fost delegat de FIFA la centrul disputei dintre Tunisia și Japonia, programată duminică, pe data de 21 iunie, începând cu ora 07:00. Partida va reprezenta meciul cu numărul 1.000 din istoria Campionatului Mondial, care a avut startul în 1930. Așadar, Istvan Kovacs va fi „centralul” meciului cu numărul 1.000 de la Cupa Mondială, un moment istoric! Jocul se va disputa pe stadionul din Monterrey, Mexic, o arenă de 53.000 de locuri și va fi difuzat exclusiv în România pe Antena 1 și în AntenaPLAY!

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Istvan Kovacs va arbitra partida cu numărul 1.000 din istoria Campionatului Mondial

Fostul arbitru italian, Pierluigi Collina, a anunțat oficial că Istvan Kovacs va arbitra meciul cu numărul 1000 din istoria Cupei Mondiale, prilej cu care i-a oferit un tricou special, pe care îl va purta la meci. Tricoul primit de arbitrul român de la Pierluigi Collina, într-un cadru oficial, are însemne aurii.

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„Meciul 1000. Meciul cu numărul 1000. Dacă nu știați, acest meci, Japonia-Tunisia, este un meci foarte, foarte special, pentru că este al 1000-lea meci. E meciul cu numărul 1000 din istoria Cupei Mondiale FIFA.

Imaginează-ți cum e să fii arbitrul acestui meci foarte, foarte special... Iar arbitrul acestui meci, desigur, merită ceva special.

După cum puteți vedea, are auriu în jurul său (n.r. - tricoul), dungile sunt aurii și patch-urile cu numărul 1000, tot aurii”, a transmis Collina.

Pierluigi Collina și Istvan Kovacs au dat mâna și s-au îmbrățișat în aplauzele celor prezenți la momentul anunțului.

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La partida de la Monterrey, Kovacs îi va avea în brigadă pe Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi la cele două linii, iar arbitru de rezervă va fi Juan Calderon, din Costa Rica.

Ultimul arbitru român prezent la un turneu final a fost Ioan Igna, la CM 1986. În urmă cu 40 de ani, Igna a arbitrat duelurile RFG – Scoția, în faza grupelor, și Brazilia – Franța, sfert de finală.

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Istvan Kovacs
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