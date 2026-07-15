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Mireasa, sezon 13. Ultimul top de dinainte de Finală. Clasamentul a venit cu o surpriză

Simona Gherghe a dat citire ultimului clasament individual din sezonul 13 Mireasa. Claudia, care pierduse cursa de eliminare, a primit imunitate pnetru că a fost în top.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 15 Iulie 2026, 15:57 | Actualizat Miercuri, 15 Iulie 2026, 16:17
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Pe 15 iulie, Simona Gherghe a dat citire ultimului clasament înainte de Finală. Clasamentul a adus o răsturnare de situație, deoarece Claudia a fost în top și a primit imunitate.

Ultimul clasament individual din sezonul 13 Mireasa. Cine sunt preferații publicului cu 2 zile înainte de Finală. Răsturnarea de situație care i-a bucurat pe toți

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Claudia

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa s-a clasat: Daniela

Fata Săptămânii este: Amalia

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Dorian

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se află: Sebastian

Băiatul Săptămânii este: Mihai

Așadar, clasamentul i-a bucurat pe toți cei prezenți, pentru că niciun concurent nu a fost eliminat. Prezenatoarea Mireasa a anunțat că de acum contează doar votul cuplurilor.

Marea Finală Mireasa sezon 13: Când primesc câștigătorii premiul în valoare de 40.000 euro

Regulamentul spune că, cuplul căsătorit, clasat pe primul loc, având procentul cel mai mare de voturi primite de la telespectatori, este desemnat câștigător.

Înmânarea premiului în valoare totală brută de 40.000 de euro se va face în termenul prevăzut în regulamentul sezonului 13, la maximum 187 de zile de la difuzarea finalei.

Pentru a intra în posesia premiului, concurenții finaliști vor realiza și vor transmite, la solicitarea Organizatorului, în scopul prezentării în emisiune și în toate mediile de comunicare a conținutului emisiunii, materiale audio-video și foto înregistrate sau realizate de aceștia după încheierea emisiunii pentru a reflecta viața de cuplu sau momentele trăite împreună pe o durată totală de 6 luni de la data difuzării ultimei ediții a emisiunii în care au participat.

Colaj cu concurenții Mireasa

Emisiunea Mireasa a schimbat vieți, a adus împreună oameni care s-au îndrăgostit și s-au potrivit, iar acum formează familii minunate.

Mireasa, sezon 13. Cine sunt finaliștii. Claudia, Daniel, Daniela și Mihai au fost în cursă de eliminare. Ce a votat pub...
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