Mireasa, sezon 13. Ultimul top de dinainte de Finală. Clasamentul a venit cu o surpriză

Pe 15 iulie, Simona Gherghe a dat citire ultimului clasament înainte de Finală. Clasamentul a adus o răsturnare de situație, deoarece Claudia a fost în top și a primit imunitate.
Ultimul clasament individual din sezonul 13 Mireasa. Cine sunt preferații publicului cu 2 zile înainte de Finală. Răsturnarea de situație care i-a bucurat pe toți
Top 3 fete:
Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Claudia
Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa s-a clasat: Daniela
Fata Săptămânii este: Amalia
Top 3 băieți:
Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Dorian
Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se află: Sebastian
Băiatul Săptămânii este: Mihai
Așadar, clasamentul i-a bucurat pe toți cei prezenți, pentru că niciun concurent nu a fost eliminat. Prezenatoarea Mireasa a anunțat că de acum contează doar votul cuplurilor.
Marea Finală Mireasa sezon 13: Când primesc câștigătorii premiul în valoare de 40.000 euro
Regulamentul spune că, cuplul căsătorit, clasat pe primul loc, având procentul cel mai mare de voturi primite de la telespectatori, este desemnat câștigător.
Înmânarea premiului în valoare totală brută de 40.000 de euro se va face în termenul prevăzut în regulamentul sezonului 13, la maximum 187 de zile de la difuzarea finalei.
Pentru a intra în posesia premiului, concurenții finaliști vor realiza și vor transmite, la solicitarea Organizatorului, în scopul prezentării în emisiune și în toate mediile de comunicare a conținutului emisiunii, materiale audio-video și foto înregistrate sau realizate de aceștia după încheierea emisiunii pentru a reflecta viața de cuplu sau momentele trăite împreună pe o durată totală de 6 luni de la data difuzării ultimei ediții a emisiunii în care au participat.
Emisiunea Mireasa a schimbat vieți, a adus împreună oameni care s-au îndrăgostit și s-au potrivit, iar acum formează familii minunate.Mireasa, sezon 13. Cine sunt finaliștii. Claudia, Daniel, Daniela și Mihai au fost în cursă de eliminare. Ce a votat pub...