Mireasa, sezon 13. Un fost concurent a intervenit în direct: „Avem o surpriză”. Care a fost motivul

Ciprian, fostul concurent al sezonului 13 Mireasa a avut o intervenție telefonică în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii, în emisia de pe 26 iunie.

Dorian, Darius și Daniel sunt într-o cursă de eliminare până vineri, 3 iulie 2026. Dorian a intrat în cursă ca moștenire a ulitmului concurent eliminat, Ciprian.

Dorian l-a numit pe Ciprian: „Trădătorul ăla mic” după ce a aflat că l-a nominalizat ca moștenire să intre în cursa de eliminare. Concurentul a explicat că dezamăgirea lui a venit în contextul în care atunci când a plecat, Ciprian i-a oferit Biblia și au dat mâna. „Dorian, avem o surpriză pentru tine! Trădătorul ăla mic este pe fir!”, a transmis Raluca Preda.

Un fost concurent din sezonul 13 Mireasa a intervenit în direct la Capricii: „Avem o surpriză”. Care a fost motivul: „Trădătorul ăla mic!”

Ciprian a intervenit telefonic la Mireasa, Capriciile Iubirii, pentru a-și justifica moștenirea, în contextul în care Dorian a spus că nu mai vrea să atingă Biblia de la el. Cei doi băieți au clarificat lucrurile.

„Am văzut ce a spus despre Biblie și mă doare. Când eu am plecat el mi-a spus că nu l-ar fi deranjat să plece. El susținea indirect că își dorește să plece și eu am lăsat moștenirea să-l ajut. De trădare nu a fost vorba, ci ca pe un ajutor. Iar Biblia i-am dat-o cu tot sufletul. Eu mă așteptam să-mi mulțumească, gândindu-mă că el nu-și mai dorește să stea. M-a durut că m-a făcut trădător mic”, a explicat Ciprian.

Dorian a avut o atitudine împăciuitoare și l-a invitat pe fostul lui coleg de competiție la un pahar de vorbă când va ieși din casa Mireasa.

„Nu vreau să spun că am zis-o la nervi, dar asta mi-a dat impresia la momentul ăla și neavând ocazia să vorbesc cu tine… Ieșim noi la o bere… vorbim, discutăm”, a spus Dorian.