Mireasa, sezon 14. Ce note au primit Radu și Adrian de la fete. Cine a dat 0 și cine a dat 10. Pe cine au ales pentru speed date

Fetele din sezonul 14 Mireasa: Regatul inimii au acordat note primilor băieți pe care i-au cunoscut. De asemenea, tinerele l-au ales pe Radu pentru un speed date.

Fetele au spus la Mireasa: Capriciile Iubirii că au avut de ales între Adrian și Radu pentru un speed date și l-au ales pe Radu. Ulterior, tinerele au fost invitate în ediția de pe 18 august de Capricii să ofere note celor doi băieți ale căror cărți de vizită au fost prezentate.

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Ce note a primit Radu de la fete, după difuzarea cărții lui de vizită

Primul notat de fete a fost Radu. Paula i-a dat 0, justificând că nu vede nicio compatibilitate fizică cu el.

Veonica i-a dat lui Radu nota 7

Paula - 0: „Nu e ceea ce caut eu. Fizic și facial nu e genul meu”

Amira - 8

Irina - 6

Claudia- 7

Andreea - 9

Maria - 8

Anne-Mary - 9

Evelina - 9

Rebeca - 4

Ce note i-au dat fetele lui Adrian după ce i-au vizionat cartea de vizită

Adrian a primit și el note de la fete. O fată i-a dat punctaj maxim. Băiatul a fost mulțumit de notele primite.

Evelina a oferit nota 5 pentru Adrian

Paula - 1

Veronica - 5

Irina - 4

Anne-Mary - 6-7

Andreea - 10 „Îmi place foarte mult că tu colaborezi cu mulți copii și ce mai e de apreciat: relația ta cu părinții”

Maria - 8

Claudia - 7,5

Rebeca - 5

Amira - 7

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