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Mireasa, sezon 14. Cine este Ionuț Matache. Tânărul este zodia Taur și speră să-și găsească jumătatea

Ionuț Matache este concurent în sezonul 14 Mireasa: Regatul Inimii. Fanii emisiunii au urmărit cartea lui de vizită în emisia de pe 20 august 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 20 August 2026, 13:51 | Actualizat Joi, 20 August 2026, 14:50
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Ionuț Matache, în vârstă de 28 de ani, vine din cumuna Belciugata, județul Călărași, Tânărul, care lucrează ca electrician auto, a venit în emisiune cu gândul să își găsească jumătatea.

Ionuț a povestit că a învățat să repare de toate, fiind pasionat de domeniul tehnic. După ce a reparat calculatoare, Ionuț a trecut la partea de reparat mașini. Ionuț a recunoscut că există un motiv neașteptat în spatele pasiunii sale pentru reparații.

Cine este Ionuț Matache din sezonul 14 Mireasa. Tânărul are 28 de ani și spune că știe să repare de toate: „Totul a început de când eram un copil naiv”

„Mă ocum cu electonică auto, mecanică auto. Îmi doresc să îmi deschid un service auto și să mă dezvolt în această afacere. Totul a început de când eram naiv și am descoperit filmele pentru adulți, tot vedeam cum soțul pleacă de acasă și vine electricianul, și eu credeam că așa e normalitatea. Am zis că trebuie să fiu acela care știe de toate, să nu fiu înșelat”, a povestit Ionuț.

„Îmi place să călătoresc, dar nu singur. Sunt o persoană sentimentală, când sunt îndrăgostit încerc să fac gesturi mai deosebite, într-un cadru cât mai interesant. Mă consider un cuceritor”

Ionuț a avut relații începute pe aplicații de dating și nu le recomandă, pentru că i se par superficiale. Ultima lui relație a avut un impediment din cauza mamei fetei, care nu-l plăcea. Ionuț spune că nu a experimentat o iubire matură și își dorește să-și întâlnească partenera ideală la Mireasa. De la viitoarea soție, Ionuț își dorește să se îmbrace și să se machieze frumos, să fie înaltă, slăbuță, extrovertită, caristmatică și comunicativă.

Mireasa: Regatul Inimii, se vede de luni până vineri de la 14:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

De asemenea, telespectatorii au un cuvânt important de spus pentru că ei desemnează clasamentul săptămânal și oferă imunitate celor din top 3. Fanii pot vota pe platforma mireasa.a1.ro, pe Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272.

În sezonul 14, dragostea este miza, însă drumul către o fericire care să dureze până la adânci bătrâneți nu va fi lipsit de încercări. Concurenții vor trebui să demonstreze că sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a trece peste gelozii, conflicte și momente dificile.

„Mireasa revine cu un nou sezon, Regatul inimii, iar, ca de fiecare dată, echipa aduce provocări și surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Abia aștept să trăiesc din nou bucuria primei întâlniri pe care o să o am cu tinerii care se află în căutarea dragostei. Simt emoțiile unui nou început la fel ca și telespectatorii și sunt nerăbdătoare să fiu alături de cei care își vor construi poveștile în emisiune. Ne revedem de la ora 14:00, va fi o toamnă plină!”, a declarat Simona Gherghe, gazda emisiunii, înainte de debutul sezonului

colaj Ionuț Matache

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

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