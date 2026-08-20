Mireasa, sezon 14. Cine este Mircea Fodor. Concurentul are o fetiță și este divorțat

În emisia live de Mireasa de pe 20 august 2026, fetele au urmărit cartea de vizită a lui Mircea Fodor. Bărbatul în vârstă de 32 de ani a venit la Mireasa cu mama lui, doamna Isabela, și cu micul cățel Goofy.

Mircea Fodor, 32 de ani, a venit la Mireasa din Bacău, unde are propria afacere, ocupându-se de detailing auto.

Mircea este divorțat și are o fetiță în vârstă de 3 ani cu fosta soție. Concurentul a precizat că divorțul s-a pronunțat cu mai puțin de o lună ca el să vină în casa Mireasa, însă despărțirea s-a produs în aprilie, după ce ea a înșelat-o. Au avut o relație de 12 ani și o căsnicie de 4 ani. Bărbatul a mai spus că el s-a dedicat muncii și și-a neglijat astfel familia.

Cine este Mircea Fodor din sezonul 14 Mireasa. Concurentul are o fetiță și este divorțat. Ce a dezvăluit despre fosta soție: „Sunt sigur că va căuta să mă facă de râs în emisiune”

„A decis să se arunce în brațele altui bărbat. Nu am o relație bună cu fosta soție, țin legătura pentru fată. Sunt sigur că va căuta să mă facă de râs la emisiune. Am o fetiță foarte frumoasă, i-am zis că voi pleca într-o călătorie. Custodia este comună. Am afacerea mea, am bănuții mei, am casa mea, sunt destul de realizat. Prefer ca viitoarea mea nevastă să fie înțelegătoare și să aștepte pentru că la final va fi fericită”, a spus Mircea.

Mircea are o relație bună cu părinții lui și se înțelege mult mai bine cu ei de când a divorțat de mama fetiței.

„Îmi doresc pe cineva să mă iubească cu adevărat așa cum iubesc și eu. Eu iubesc profund. Îmi doresc să fie blondă, înaltă, cu forme, îmi plac ochii albaștri. Eu când iubesc nu gândesc”, a mai spus Mircea.

Chiar dacă este tată, nu ar accepta o femeie cu un copil, pentru că nu vrea să mai treacă prin momente în care partenera îi oferă toată atenția copilului și îl neglijează pe el.

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Mireasa: Regatul Inimii, se vede de luni până vineri de la 14:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

De asemenea, telespectatorii au un cuvânt important de spus pentru că ei desemnează clasamentul săptămânal și oferă imunitate celor din top 3. Fanii pot vota pe platforma mireasa.a1.ro, pe Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272.

În sezonul 14, dragostea este miza, însă drumul către o fericire care să dureze până la adânci bătrâneți nu va fi lipsit de încercări. Concurenții vor trebui să demonstreze că sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a trece peste gelozii, conflicte și momente dificile.

„Mireasa revine cu un nou sezon, Regatul inimii, iar, ca de fiecare dată, echipa aduce provocări și surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Abia aștept să trăiesc din nou bucuria primei întâlniri pe care o să o am cu tinerii care se află în căutarea dragostei. Simt emoțiile unui nou început la fel ca și telespectatorii și sunt nerăbdătoare să fiu alături de cei care își vor construi poveștile în emisiune. Ne revedem de la ora 14:00, va fi o toamnă plină!”, a declarat Simona Gherghe, gazda emisiunii, înainte de debutul sezonului

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.