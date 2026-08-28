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Mireasa, sezon 14. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 28 august 2026

În ediția din 28 august 2026, Simona Gherghe a dezvăluit clasamentrul publicului! Descoperă cine a fost desemnat să fie mirele și mireasa săptămânii, dar și mama săptămânii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 28 August 2026, 15:50 | Actualizat Vineri, 28 August 2026, 15:58
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O nouă săptămână s-a încheiat în casa Mireasa sezonul 14 și concurenții au avut ocazia să se cunoască mai bine și să își dea seama cine le-a atras cel mai mult atenția.

A fost și liniște, dar au fost și foarte multe momente tensionate între concurenți. Alberto a jignit-o pe Claudia, în timp ce Maria a intrat într-un conflict cu Veronica. Un schimb acid de replici a avut loc și între Andrei Beleuț și Anne-Mary, dar poate că unul dintre cele mai surprinzătoare momente ale acestei săptămâni a fost atunci când Raluca Preda a avut o reacție nervoasă chiar în timpul emisiunii.

Tot în această săptămână, în casa Mireasa a sunat pentru prima dată AdrenaLinia. Concurenții din cele două case au fost puși să propună spre eliminare câte o fată și câte un băiat despre care cred că nu s-au integrat suficient de bine în competiție. Astfel a luat naștere o cursă de eliminare cu Veronica, Andreea, Emanuel și Alberto. La al doilea apel al AdrenaLiniei, mireasa săptămânii a avut ocazia să aleagă câțiva băieți care au putut petrecere un timp în casa fetelor.

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Între Valentin și Andrei Beleuț s-a iscat un conflict destul de puternic, ce s-a lăsat cu replici dure și acuzații.

Un alt moment tensionat al acestei săptămâni a fost atunci când mama fostului iubit al Evelinei a făcut acuzații grave la adresa tinerei.

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 28 august 2026

În Gala Mireasa din 28 august, Simona Gherghe a anunțat care este clasamentul săptămânii care tocmai s-a încheiat. Iată cum arată TOP 3 fete, TOP 3 băieți și află cine este mama săptămânii:

Mama săptămânii a fost votată doamna: doamna Flori

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Veronica

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa s-a clasat: Claudia

Fata Săptămânii este: Anne-Mary

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Beleuț

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se află: Radu

Băiatul Săptămânii este: Valentin

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

Mireasa, sezon 14. Rezultatul cursei de eliminare dintre Andreea, Veronica, Emanuel și Alberto. Cine a fost eliminat...
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