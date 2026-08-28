Mireasa, sezon 14. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 28 august 2026

În ediția din 28 august 2026, Simona Gherghe a dezvăluit clasamentrul publicului! Descoperă cine a fost desemnat să fie mirele și mireasa săptămânii, dar și mama săptămânii.

O nouă săptămână s-a încheiat în casa Mireasa sezonul 14 și concurenții au avut ocazia să se cunoască mai bine și să își dea seama cine le-a atras cel mai mult atenția.

A fost și liniște, dar au fost și foarte multe momente tensionate între concurenți. Alberto a jignit-o pe Claudia, în timp ce Maria a intrat într-un conflict cu Veronica. Un schimb acid de replici a avut loc și între Andrei Beleuț și Anne-Mary, dar poate că unul dintre cele mai surprinzătoare momente ale acestei săptămâni a fost atunci când Raluca Preda a avut o reacție nervoasă chiar în timpul emisiunii.

Tot în această săptămână, în casa Mireasa a sunat pentru prima dată AdrenaLinia. Concurenții din cele două case au fost puși să propună spre eliminare câte o fată și câte un băiat despre care cred că nu s-au integrat suficient de bine în competiție. Astfel a luat naștere o cursă de eliminare cu Veronica, Andreea, Emanuel și Alberto. La al doilea apel al AdrenaLiniei, mireasa săptămânii a avut ocazia să aleagă câțiva băieți care au putut petrecere un timp în casa fetelor.

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Între Valentin și Andrei Beleuț s-a iscat un conflict destul de puternic, ce s-a lăsat cu replici dure și acuzații.

Un alt moment tensionat al acestei săptămâni a fost atunci când mama fostului iubit al Evelinei a făcut acuzații grave la adresa tinerei.

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 28 august 2026

În Gala Mireasa din 28 august, Simona Gherghe a anunțat care este clasamentul săptămânii care tocmai s-a încheiat. Iată cum arată TOP 3 fete, TOP 3 băieți și află cine este mama săptămânii:

Mama săptămânii a fost votată doamna: doamna Flori

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Veronica

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa s-a clasat: Claudia

Fata Săptămânii este: Anne-Mary

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Beleuț

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se află: Radu

Băiatul Săptămânii este: Valentin

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.