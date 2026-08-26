Mireasa, sezon 14. Raluca Preda a răbufnit în direct și a avut o reacție dură! Ce a făcut-o pe vedetă să aibă o ieșire nervoasă

În ediția din 25 august 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, Raluca Preda a răbufnit în direct, de față cu toți concurenții. Descoperă ce anume a făcut-o să aibă o asemenea ieșire nervoasă.

Noul sezon al emisiunii Mireasa nu a început de mult timp, dar se pare că certurile și conflictele deja au început să apară, mai ales între anumiți concurenți. De situații tensioante nu a scăpat nici Raluca Preda, prezentatoarea emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, care a avut o reacție nervoasă chiar în timpul show-ului. Descoperă în rândurile de mai jos ce au surprins camerele de filmat și ce a făcut-o pe vedetă să răbufnească.

Raluca Preda a răbufnit în direct, de față cu toți concurenții! Ce a făcut-o pe vedetă să aibă o ieșire nervoasă în ediția din 25 august 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii

Îndrăgita prezentatoare a show-ului Mireasa. Capriciile iubirii a avut o ieșire nervoasă. Totul a început în ediția de marți seară, când s-a adus în discuție faptul că fetele au criticat extrem de mult băieții din competiție, făcându-i imaturi. La un moment dat, Andreea a fost întrebată ce anume a determinat-o să îl facă „gay” pe Valentin.

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„Ce te-a făcut să îți faci o opinie despre orientarea lui sexuală”, a dorit Raluca Preda să afle.

Observând că cei din platou se amuză în mod nejustificat, aceasta a avut o reacție nervoasă și a cerut explicații de la Andreea. Vorbele tinerei au deranjat-o și Raluca Preda a reacționat într-un mod dur, iar camerele de filmat au surprins momentul în care aceasta a răbufnit:

„Înainte de toate, Andreea, orientarea sexuală este un subiect la fel de important și sensibil ca cel legat de aspectul fizic. Astăzi te-ai supărat destuld e tare când Alberto a remarcat că ai celulită pe picioare, iar tu îl faci ăe băiatul ăsta gay și ți se pare un lucru comun. Eu m-am săturat să vin aici de trei zile și să spun că da, mi se pare normal, că poate suntem din generații diferite. Dar e absurd! Vă spun sincer și îmi cer scuze pentru ieșirea aceasta, dar este prea mult să vă văd că vă amuzați și acum, când tu poți să spui că ți-a scăpat porumbelul (…). Dar să spui că e ok? Ce vreți să promovăm acasă?!”, a fost reacția complet neașteptată avută de Raluca Preda în ediția din 25 august 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Ce a urmat? Descoperă mai multe detalii urmărind clipul video de mai sus.

Raluca Preda și Andreea Frățilă vor fi din nou alături de concurenți pentru a oferi informații în plus din „asa Mireasa, cu„ Mireasa. Capriciile Iubirii” și „Mireasa. Direct din Culise”, de luni până vineri, de la ora 19:00, respectiv ora 12:30, pe Antena Stars și AntenaPLAY.