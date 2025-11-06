Mireasa, sezon 7. Dani, mesaj emoționant de ziua Daianei: „Ești sufletul familiei noastre și cea mai minunată mamă”

Antena Căutare
De ziua de naștere a Daianei, Dani a publicat un mesaj special. Fostului concurent al sezonului 7 Mireasa i-a făcut o urare superbă soției.

La 28 de ani, Daiana este o mămică împlinită și o soție extrem de iubită. Dani a publicat pe rețelele sociale un mesaj emoționant, în care i-a mulțumit soției pentru că este sufletul familiei, sprijinul lui și o mamă atât de minunată pentru Thiago.

Citește și: Mireasa, sezon 7. Imagini superbe cu fiul lui Dani și al Daianei. Cum arată micuțul Thiago

„La mulți ani, iubirea mea! Astăzi e ziua ta, dar pentru mine fiecare zi alături de tine e o sărbătoare. Îți mulțumesc din toată inima pentru tot ce ești, pentru dragostea, răbdarea și bunătatea cu care ne înconjori. Ești sufletul familiei noastre, sprijinul meu neclintit și cea mai minunată mamă pentru băiatul nostru. Prin tine am învățat ce înseamnă iubirea adevărată, puterea, sacrificiul și frumusețea sinceră. Mă simt norocos și recunoscător că te am alături în fiecare clipă. Mulțumesc că faci din casa noastră un loc plin de căldură, zâmbete și pace.

Să ai o zi la fel de frumoasă și luminoasă ca sufletul tău. Te iubim enorm: eu și băiețelul nostru, din tot sufletul. La mulți ani, femeia vieții mele!”, a transmis Dani pe rețelel sociale.

Dani și Daiana mai au puțin și îi vor tăia moțul fiului lor. Thiago împlinește un an pe 24 noiembrie 2025.

Daiana și Dani, dragoste la prima vedere. Cum s-a desfășurat povestea lor în casa Mireasa

Dani a intrat în casa Mireasa pe 31 ianuarie, la două săptămâni de la debutul sezonului 7. Acesta a interacționat cu Denisa, cu care a și intrat într-o cunoaștere, însă intrarea în competiție a Daianei, pe 7 februarie, avea să-i dea lumea peste cap fiului doamnei Loredana.

Dani și Daiana au fost aleși să meargă împreună la o ședință foto, iar conversațiile și apropierile de atunci dintre cei doi i-au făcut pe telespectatori să-și dea seama cât de mult se potrivesc. De altfel, când a intrat în casă, Dani a spus că-și dorește o relație cu o fată blondă, înaltă, cu ochii verzi.

Dani a fost pus într-o situație dificilă atunci, având în vedere că avea de ales între două fete. Când și-a verbalizat pentru prima oară alegerea, Dani a precizat că dorește să meargă mai departe cu Denisa, fapt care a bulversat-o pe Daiana, care era convinsă de chimia dintre ea și fiul doamnei Loredana, după ce au avut un schimb de priviri. Deși a rostit numele Denisa, Dani o avea în suflet și în gând pe Daiana și încercând să-și explice sentimentele a adus în discuție ideea dragostei la prima vedere.

Dani și Daiana s-au sărutat la o petrecere, pe ringul de dans, când artista invitată interpreta o melodie de dragoste. În emisia de Mireasa de pe 27 februarie cei doi s-au declarat un cuplu.

Pe parcursul lor în competiția Mireasa Dani și Daiana au avut parte de multe zâmbete, de momente amuzante, dar și de lacrimi și momente tensionate. Cei doi au cunoscut părți din trecutul partenerului, însă dezvăluirile au venit la pachet cu o încărcătură emoțională.

Doamna Loredana, mama lui Dani, i-a susținut pe cei doi și a ținut să-i povestească fetei că băiatul a avut un trecut tumultuos, cu anturaje periculoase și că în prezent Dani este total diferit față de cum era în urmă cu puțin timp, înainte de conștientizarea problemelor.

Și Daiana a făcut o confesiune legată de prima ei experiență intimă, iar faptul că a expus un astfel de detaliu la televizor, în fața părinților, au făcut-o să aibă remușcări. Fata a plâns, iar Dani i-a fost alături.

Cu siguranță fanii emisiunii Mireasa își amintesc de momentul în care Simona Gherghe a făcut o glumă cu Dani și Daiana, păcălindu-i că băiatul ar trebui să fie eliminat, iar cei doi au avut o reacție emoționantă.

Înainte de a sărbători o lună de relație cu Daiana, Dani i-a strecurat o poză pe sub ușă iubitei sale, gest care e interzis potrivit regulamentului. Tinerii s-au gândit la sancțiunea pe care o vor primi, iar Simona Gherghe a făcut o glumă: „Îmi pare rău. Te rog să o îmbrățișezi pe Daiana și să părăsești casa Mireasa”, a spus Simona Gherghe, în timp ce Dani a făcut câțiva pași. Lacrimile Daianei au țâșnit instantaneu. Prezentatoarea Mireasa a spus că a fost doar o glumă și l-a îndemnat pe Dani să se întoarcă pe canapea lângă iubita lui. Din reacția tinerilor s-a putut vedea cât de mult se iubesc și cât de tare ar fi suferit dacă ar fi fost despărțiți.

După toate momentele în care și-au făcut planuri de viitor, și-au pus bazele relației, s-au susținut reciproc și au învățat cum să-și pună limite în cuplu, cei doi s-au logodit în luna mai.

Cererea în căsătorie a fost una emoționantă, la mare. Deși Dani a uitat cuvintele pe care își dorea să le rostească în timp ce se afla în genunchi în fața iubitei, momentul a fost unul memorabil. La scurt timp după ce Dani a cerut-o în căsătorie pe Daiana, fata și-a dorit un schimb de rol și în joacă l-a cerut și ea pe Dani de soț, mărturisindu-i dragostea ei.

Dani și Daiana au avut parte de momente dificile când doamna Loredana a decis să plece din competiție, fata s-a simțit singură atunci în casa fetelor și a plâns, însă Dani a încurajat-o permanent.

După un carusel de emoții trăite în casa Mireasa, Dani și Daiana au decis să depună actele de căsătorie și să spună „Da” în finala sezonului 7. Dani și Daiana s-au căsătorit și religios și au devenit părinții unui băiețel. Thiago, fiul lor, s-a născut pe 24 noiembrie 2024.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

