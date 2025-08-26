Mireasa sezon 7. Roberto a devenit tătic. Imaginea emoționantă cu bebelușul său

Roberto, fostul concurent de la Mireasa sezonul 7, a devenit tătic. El a postat o fotografie cu bebelușul adorabil.

La finalul anului 2024, Roberto s-a cununat civil cu aleasa lu, Daniela- Georgiana.

„Două suflete cu un singur gând, două inimi care bat ca una”, a scris Roberto la descrierea fotografiilor cu soția sa.

Pentru acest eveniment, Roberto și Daniela au ales ținute speciale. În timp ce ea a optat pentru o rochie albă, fostul concurent de la Mireasa a îmbrăcat un costum albastru și cămașă în aceeași culoare.

Mireasa sezon 7. Roberto a devenit tătic. Imaginea emoționantă cu bebelușul

Recent, Roberto a devenit tătic. Fostul concurent de la Mireasa sezonul 7 a postat o imagine cu bebelușul său.

Roberto privește copilașul cu multă fericire și emoție în privire. Tânărul pare copleșit de drag pentru puiul său.

Cine este Roberto de la Mireasa sezon 7

Roberto Covaci are 25 de ani și hobby-urile lui sunt gătitul și muzica. A practicat polo până la 18 ani, a terminat liceul în Scoția.

„Când să intru la Universitate m-am întors în Romînia pentru o fată. De la 19 ani am avut mai multe job-uri: ospătar, șofer, livrator, instructor de înot, am muncit în restaurante”.

„Tatăl meu biologic s-a despărțit de mama când aveam un an. Până la 17 ani am crescut cu mama. Tatăl meu biologic a contribuit la creșterea mea 2 ani, apoi n-am mai știut nimic de el. Tatăl vitreg este tatăl care m-a crescut”, a povestit Roberto Covaci de la Mireasa, sezon 7.

„Până la această vârstă am iubit sincer o dată, dar m-am îndrăgostit de două ori. Știu că am fost înțșelat de fosta iubită. Am prins-o în timp ce mă înșela. Am simțit durere, ură și amăgire. Următoarea mea relație a fost la 19 ani cu o fată cu 10 ani mai mare decât mine”, a mai spus fostul concurent al sezonului 7 Mireasa.