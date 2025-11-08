Mireasa sezon 9. Dediș și Andreea s-au căsătorit și mai mulți foști concurenți au venit la nuntă: „S-a însurat burlacul sezonului”

Nuntă mare în familia Mireasa! Mai mulți foști concurenți ai sezonului 9 au mers la Buzău pentru a fi alături de mirele Ionuț Dediș.

Dediș și Andreea s-au cununat civil în iunie 2025, iar pe 8 noiembrie au îmbrăcat costumul de mire și rochia de mireasă pentru a se cununa în fața lui Dumnezeu. Mai mulți foști colegi de emisiune ai lui Dediș au venit la evenimentul care se desfășoară în Buzău: „S-a însurat burlacul sezonului 9”, a scris Maria Sandu în dreptul unei fotografii publicate pe rețeleel sociale.

Nuntă mare în familia Mireasa. Mai mulți foști concurenți participă acum la eveniment: „S-a însurat burlacul sezonului 9”

Așadar: Cristi, Khaled, Andrada, Maria, Ștefan și Valentin din sezonul 9 Mireasa au venit la nunta lui Dediș, demonstrând astfel că prieteniile care se leagă în casa Mireasa rezistă și în afara emisiunii.

Andreea, mireasa lui Dediș, a strălucit în rochia superbă cu decolteu adânc pe care și-a ales-o pentru ziua cea mare. Mirele a optat pentru un costum negru, clasic.

Ionuț Dediș a participat în sezonul 9 Mireasa, însă se numără printre concurenții care și-au găsit sufletul pereche în afara emisiunii. După ce a părăsit competiția, Dediș a cunoscut-o și s-a îndrăgostit de Andreea cu care s-a logodit foarte rapid.

La scurt timp după ce a părăsit competiția Mireasa, Dediș s-a îndrăgostit de Andreea. Curând, cei doi și-au oficializat relația. Tânărul a avut un parcurs oscilant în casa Mireasa, spunând că ba o place pe Delia, ba pe Eliza, iar spre finalul parcursului s-a exprimat că e interesat de Iuliana. Totuși, tânărul și-a găsit o parteneră potrivită în afara competiției.

În casa Mireasa Dediș s-a sărutat cu Delia, însă cei doi nu s-au declarat un cuplu. Mama băiatului a intervenit telefonic și a spus că băiatului i-ar trebui o fată mai simplă decât cea care este acum iubita lui Liviu. Dediș s-a apropiat și de Eliza, însă fata nu a acceptat să se simtă roata de rezervă. Dediș a fost în mai multe curse de eliminare, iar eliminarea a avut loc la jumătatea lunii aprilie.

La scurt timp de la anunțul că a fost eliminat din emisiune, Dediș a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale pentru toți cei care i-au fost alături. Mai mult, acesta s-a filmat într-o ipostază adorabilă alături de doamna Ioana, femeia care l-a încurajat să participe la Mireasa.

„Mulțumesc din toată inima pentru toată susținerea, pentru toate mesajele și gândurile frumoase pe care mi le-ați transmis”, a scris Dediș pentru cei care l-au susținut în parcursul său din casa Mireasa.