Mireasa sezonul 11. Doamna Adina a revenit în emisiune, iar bunica Tudora părăsește casa

Doamna Adina a revenit în casa Mireasa, în ediția de pe 4 aprilie 2025. Mama lui Robert a privit un material cu fiul ei și Liliana, unde tânăra i-a spus iubitului că nu mai poate suporta distanțarea lui.

„Doi copii de grădiniță. Așa îi văd. Ce am avut de spus le-am spus. Nu știu ce au înțeles ei amândoi. Eu nu am venit să le spun să se despartă, ci să aștepte să se cunoască afară. Am citit pe grupuri că Liliana a venit cu cărțile făcute venite de acasă. Ea trebuie să demonstreze că nu este pentru premiu. Eu i-am spus ca mamă să nu se căsătorească în emisiune, dar decizia e a lui Robert. Eu nu sunt jucătoare. Am publicat 3 poze pentru susținerea lui Robert”, spus doamna Adina.

Mama lui Robert a revenit în casa Mireasa, în locul mamei sale. Doamna Tudora va părăsi emisiunea.

