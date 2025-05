Roberta s-a supărat pentru că, în timpul nopții, Amalia a fost vocală și a afirmat că nu poate dormi din cauza activității lui Brumy, câinele ei.

Aceasta a cerut să doarmă în living, iar dimineața era foarte afectată. I-a povestit doamnei Mariana ce are pe inimă, iar la final a menționat cât de apropiată e de câinele său.

Mireasa sezonul 11. Doamna Dorina, surprinsă neplăcut că Roberta îi dă mâncare câinelui său din propria farfurie

”Brumy m-a schimbat total. Dar total, adică mănânc din aceeași farfurie cu el, beau din același pahar cu el... Nu există...”, îi spunea Roberta doamnei Mariana, pe terasă.

În platoul Mireasa, Capriciile Iubirii, doamna Dorina s-a arătat neplăcut surprinsă de mărturisirea Robertei. Mama a spus ”Doamne Ferește” după ce a auzit declarația concurentei.

”Da, și eu am avut câinele copiilor mei la mine, dar câinele are farfuria lui și are totul al lui. Cum să spui că mănânci din aceeași farfurie și bei din același pahar cu câinele?”, a zis doamna Dorina.

Fetele au intervenit, iar prin vocea Mihaelei, au afirmat că Brumy este un câine îngrijit, curat, care chiar e spălat zilnic pe dinți. De altfel, Roberta nu a fost surprinsă de camere în timp ce hrănea animalul din vesela aflată în casa Mireasa. Când vine în vizită, Brumy e adus împreună cu recipientele din care se hrănește.

Raluca Preda i-a reamintit doamnei Dorina că a hrănit câinii din curte din vasele comune și a pus vasele la loc, fără să le curețe.

Mai târziu, doamna Dorina s-a arătat deranjată că Brumy își face nevoile pe gazon. Roberta i-a replicat că untul ei miroase mai urât.

