Mireasa sezonul 11. Mihaela și Ștefan au ajuns la spital în Republica Moldova. Care a fost motivul

Mihaela și Ștefan au fost împreună la spital, unde tânărul a avut parte de o consultație medicală. Fosta finalistă a sezonului 11 Mireasa a precizat că soțul ei urmează să aibă o intervenție chirurgicală.

Mihaela a anunțat pe contul ei de Instagram că Ștefan va suferi curând o intervenție chirurgicală la nivelul nasului. Tânăra și-a însoțit soțul la o consultație la spital și a precizat ce probleme medicale are acesta.

Mihaela a precizat că înainte de operația la nas Ștefan va trebui să-și rezolve problemele cu urechea stângă, pentru care a primit picături și apoi problemele cu dantura.

Mihaela și Ștefan au ajuns la spital în Republica Moldova. Care a fost motivul: „Aveți grijă de voi că se ajunge departe”

„Dimineața a început cam diferit. Este ultima consultație cu medicul înainte de operație, Ștefan își face operație la nas. Îl aștept să vedem când programăm operația și cu urechea și cu nasul. Vedem ce urmează. Probabil dacă urmează operația săptămâna viitoare n-o să plecăm în România. Ca să vă povestesc cum am ajuns noi să urmeze deja Ștefan să facă operația. În timp ce eram în emisiune, în ultimele 2 luni el se plângea de ureche. Am fost și la medic și i-a zis că nu aude cu urechea stângă. Am început munca la dantură și i-a făcut o radiografie la toată zona asta. I-a găsit la ureche o problemă. Am fost la ureche, i-a găsit la nas. Și acum trebuie să facă operație că ceva se mărește și cu dintele din stânga care i-a dat complicații. Aveți grijă de voi că se ajunge departe. Ștefan urmează să facă operație”, a spus Mihaela pe contul ei de Instagram.

Ștefan a ieșit zâmbitor și optimist de la consultația medicală.

„Trebuie să punem picături la ureche, trei picături pe zi și după ce terminăm cu urechea urmează cu dantura și apoi operația la nas”, a spus Mihaela.

„Stau pe picioarele mele? Stau! Ce să mai? Gata!”, a completat Ștefan.

Mihaela și Ștefan au fost concurenți în sezonul 11 Mireasa, s-au căsătorit civil în emisiune și s-au clasat pe locul 2 în Finala unde și-au rostit jurăminte superbe:

Ștefan: Iubirea mea, mai întâi vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi te-a dat. Vreau să-ți mulțumesc pentru că ai grijă mereu de mine, să arăt bine și să fiu fericit. Îți promit că o să-ți fiu alături oricât de greu și obositor va fi drumul nostru împreună. Cel mai important, îți promit că îți voi fi fidel. Jur în fața lui Dumnezeu că iubirea mea pentru tine nu se va risipi niciodată.

Mihaela: Am și eu câteva cuvinte să-ți spun. Uite am ajuns la cel mai important pas din viața noastră și vreau ca promisiunile care urmează să fie doar pentru tine în viața asta. De la bun început, ochii tăi mi-au oferit sclipirea și, acum, rochia albă de mireasă îmi dovedesc că tu ai fost doar pentru mine. Am luptat mult, dar luptând împreună, noi am câștigat. Eu ți-am câștigat inima și sufletul. (...) Sunt sigură că tu mă faci cea mai fericită. Te iubesc! Vezi jurămintele complete în clipul video de mai sus.

