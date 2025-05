Mireasa, sezonul 11. Sora lui Ștefan, mesaj dur despre relația fratelui ei: „Tu cu Mihaela nu veți rămâne afară!”

În emisia live de Mireasa de pe 21 mai 2025 Simona Gherghe a anunțat că familia unui concurent a transmis un mesaj dur despre iubita acestuia.

După toate discuțiile despre incertitudini și nesiguranța de a se căsători, Mihaela și Ștefan au primit un mesaj dur din partea surorii băiatului.

„Sora ta, Ștefan, ne-a trimis un mesaj și își dorește foarte tare să ajungă la tine”, i-a spus Simona Gherghe lui Ștefan.

„De la bun început am avut dubii față de Mihaela, știi bine, însă am încercat să-i văd și părțile bune, cu siguranță le are, nu vrea să mă ia în nume de rău ca data trecută, însă a venit momentul să spun ceea ce cred cu adevărat, nu am vrut să mă bag căci nici tu nu ai făcut-o vreodată, însă o voi da ca pe o părere personală. Mai departe, bineînțeles că tu decizi și eu voi fi alături de tine. Tu cu Mihaela nu veți rămâne afară! Tu spui o părere, o alegere, astăzi nu este de acord, poate o deranjează, nu spune, a doua zi o spune și ea doar că mult mai accentuat. Dacă vine o prietenă și îi spune fă aia, ea va face, dacă cineva spune că nu e bina așa, așa va zice. Tu ai niște principii, ai nevoie de o femeie care știe ce vrea de la viață, matură, ca ea să fie femeie și tu bărbat, pare că ești într-o relație doar tu cu tine, nu are argumente serioase sau principii, spune și repetă întotdeauna ceea ce spui tu. Eu asta văd, asta îți transmit! Nu am personal nimic cu ea, nici când ai avut acele 11 ore nu aveam, însă a luat-o total greșit”, a transmis sora lui Ștefan.

Cum a reacționat Ștefan când a aflat ce părere are sora lui.

„Da, mersi pentru mesaj! Nu sunt de acord și atât! Au fost cazuri în care s-a lăsat influențată, dar asta i se poate întâmpla oricui. Sora mea mi-a spus în acele 8 minute fără camere să am grijă și să fiu atent în privința Mihaelei. Și când m-am întors, nu cred că m-am întors schimbat!”, a spus Ștefan.

„Da, nu mă așteptam!”, a spus Mihaela.

