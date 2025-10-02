Mireasa sezonul 12. Ce spune mama Dianei despre legătura fiicei cu Sorin. Fata a plâns la auzul vocii blânde a doamnei Nelly

Antena Căutare
Doamna Nelly, mama Dianei a intervenit telefonic la Mireasa, Capriciile Iubirii, în emisia live de pe 1 octombrie 2025. Fata a fost foarte emoționată la auzul vocii blânde a mamei. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 02 Octombrie 2025, 12:14 | Actualizat Joi, 02 Octombrie 2025, 12:29

Doamna Nelly a vorbit foarte frumos și și-a încurajat fiica. Chiar dacă a avut complimente pentru Sorin, mama Dianei a ținut să spună că dacă nu a existat acea scânteie, poate că nu sunt potriviți. Mama fetei a mai vorbit și despre posibilitatea ca un băiat să intre în casă și să fie într-adevăr potrivit pentru fiica sa.

„În ceea ce privește relația aceasta cu Sorin, vreau să zic că-mi place băiatul: este educat, cult, dar nu se potrivește cu Diana. Nu există scânteia. Diana e un copil finuț, gingaș și vrem foarte mult să aibă parte de un bărbat care să o poarte în brațe, să o înțeleagă, să o consoleze și e posibil ca în fața ecranelor să existe un așa bărbat. O iubim, o așteptăm, orice alege, o așteptăm acasă. Poate Sorin, poate alt băiat”, a spus doamna Nelly.

Intervenție telefonică emoționantă în direct. Ce a spus mama Dianei despre legătura fetei cu Sorin. Fata a plâns la auzul vocii blânde a doamnei Nelly: „Mămica, tu vezi în casă pe cineva potrivit pentru mine?”

Diana și-a întrebat mama dacă este de părere că există un băiat în casa Mireasa potrivit pentru ea. Doamna Nelly a vorbit frumos despre băieți, dar nu consideră că este nimeni potrivit pentru fiica sa.

„Puișor, eu în primul rând consider că ei sunt un pic mai mici decât tine. Ei sunt foarte buni, eu le transmit complimente tuturor. Pur și simplu consider că ție îți trebuie altă persoană. Este părerea mea”, a spus doamna Nelly.

Sorin a fost invitat să-i transmită câteva cuvinte doamnei Nelly.

„Să știți că dacă o să intru într-o relație cu Diana, o să vă promit că n-o să o fac să sufere. Zilele astea am dedus că simt mult mai mult”, a spus Sorin.

„Eu am văzut că e presiune pe voi, dar nu trebuie să faci nimic forțat. Tu pe Diana o ai ca prietenă și Diana e o prietenă devotată, dar pentru viață cred că-ți trebuie altă persoană”, i-a răspuns doamna Nelly lui Sorin.

Apelul telefonic a venit după ce Sorin a spus că începe să aibă sentimente pentru Diana.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

