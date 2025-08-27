Mama lui Emily, doamna Rodica, a intervenit telefonic după conflictul dintre fiica sa și doamna Nicoleta.

Mama a avut câte ceva de spus fiecăreia și nu l-a uitat nici pe Cristian. Iată ce a avut de spus.

Mireasa sezonul 12. Mama lui Emily a intervenit telefonic. Spune că îl place pe Cristian și dorește să îi fie ginere

”Aș vrea ca doamna Nicoleta și fiica mea să comunice pentru că au fost duse toate lucrurile în extrem. Fata mea nu a greșit cu nimic, în sensul că a spus că vrea să ia pas cu pas această cunoaștere. Are nevoie de timp, are nevoie de un pic de spațiu.”, a zis doamna Rodica.

Mama lui Emily consideră că tânărul Cristian e potrivit pentru Emily: ”Cristian este pe placul nostru, al familiei, îl îndrăgim, este un băiat sincer, onest. Îmi place tot ce văd între ei doi, mi-a plăcut de la început, și dacă fata mea dorește să reia cunoașterea, eu sunt de acord. Mie îmi place foarte mult de Cristian, este foarte atent, grijuliu cu ea, noi vedem tot și suntem de acord cu el. Noi îl primim în sufletele noastre, îl dorim și ca ginere, dacă va fi”.

Doamna Rodica a avut și câteva cuvinte pentru doamna Nicoleta: ”Să stea liniștită, o înțeleg că este mamă și eu sunt mamă. Înțeleg că a greșit față de fata mea, o iert, dar sper ca pe viitor să nu o mai jignească și să gândească de două ori înainte”.

Vezi mai multe detalii în clipul video de mai sus.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.