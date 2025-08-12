Mireasa sezonul 12. Povestea de viață a Laviniei. Cu ce problemă se confruntă concurenta

Lavinia de la Mireasa sezonul 12 a început să plângă înainte să se difuzeze materialul despre viața sa.

La 25 de ani, Lavinia speră să își găsească jumătatea la Mireasa sezonul 12. Descoperă detalii despre concurenta.

Mireasa sezonul 12. Povestea de viață a Laviniei. Ce a povestit despre ea și trecutul amoros

Lavinia are 25 de ani și este din Târgu Neamț. A locuit o perioadă în Iași, iar în prezent locuiește în Cluj. Speră să-și găsească jumătatea la Mireasa, dar și să se descopere.

Spune că acasă nu a avut timp să caute pe cineva și e convinsă că la Mireasa are toate șansele să găsească pe cineva. E sigură că își va da seama ce persoană e din gesturile mici.

Lavinia a terminat liceul în orașul natal, a început apoi un curs de asistente, dar a renunțat. Nu i s-a potrivit, iar ulterior a renunțat și la facultate pentru că nu avea timp să meargă la studii, din cauza job-ului.

Tânăra a mărturisit că are atacuri de panică, care apar și în situații mai puțin stresante. Lavinia provine dintr-o familie numeroasă, are încă cinci surori.

Până la 25 de ani, Lavinia a avut două relații, însă spune că doar o dată a iubit cu adevărat. Primul era băiatul mamei, nu a fost de acord cu asta. La Iași a cunoscut pe altcineva, despre care spune că avea ochi și pentru alte femei.

