Mireasa sezonul 12. Rezultatul cursei de eliminare dintre Liviu, Cosmin și Adin. Ce a votat publicul

Simona Gherghe a anunțat în gala de pe 14 noiembrie 2025 rezultatul cursei de eliminare în care s-au aflat Liviu, Cosmin și Adin.

Timp de o săptămână, trei băieți s-au aflat în cursa de eliminare. „Ce concurent doriți să eliminați de la Mireasa?”, a fost întrebarea la care publicul a răspuns pe mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1, în dreptul emisiunii Mireasa. Variantele de răspuns au fost Liviu, Cosmin și Adin.

Liviu a intrat în cursă, fiind nominalizat de casă. Concurenții care l-au votat au argumentat că cel mai bine pentru el ar fi să iasă din competiție și să se regăsească afară cu Emily. Cosmin a intrat în cursă fiind pe ultimul loc în clasamentul publicului, iar Adin a fost nominalizarea lui Alexandru ca moștenire.

Rezultatul cursei de eliminare dintre Liviu, Cosmin și Adin. Ce a votat publicul

În gala din 14 noiembrie 2025, Simona Gherghe a anunțat procentele de vot și verdictul publicului.

„11,12%, 34,24% și 54,64%. Voi anunța concurentul salvat, votat de 11,12%. Iar acesta este Cosmin. Cosmin, rămâi la Mireasa. Consurentul care va părăsi emisiunea este Adin”.

„Sunt șocat. Mă bucur. Le mulțumesc!”, a spus Cosmin când a aflat că publicul nu l-a votat să plece.

Liviu rămâne în casa Mireasa. Adin și Lavinia au început să plângă. „Va fi o perioadă grea. Sunt sigur pe sentimentele mele”, a spus Adin.

Nici Liviu nu s-a bucurat de rezultat: „Nu mă bucur nici pentru Adin, nu mă bucur nici pentru mine”, a spus Liviu.

Și Sorin a început să plângă, spunând că Adin este un apropiat al lui.

Adin a fost pe locul 2 în clasamentul publicului, fapt care i-a adus imunitate. În locul lui, a fost eliminat băiatul de pe ultimul loc: Marius.

Așadar, Marius a fost eliminat din casa Mireasa pe 14 noiembrie 2025!

„Toți de aici sunt oameni frumoși și buni! Mi-a făcut plăcere să fiu aici, cu toate că îmi doream să plec. Îmi și plăcea pentru că m-am acomodat!”, a spus Marius.

