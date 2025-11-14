Mireasa sezonul 12. Sorin și Diana s-au despărțit după noaptea la hotel. Primele declarații despre decizia surprinzătoare

Diana și Sorin au avut parte de o noapte la hotel fără camere, ca premiu pentru fata care a câștigat task-ul cabinei telefonice. După noaptea petrecută în intimitate, cei doi au dat o veste neașteptată.

De regulă, după o noapte la hotel, un cuplu se întoarce mai sudat. Tocmai de aceea, acest premiu la Mireasa este unul foarte râvnit. Diana și Sorin i-au surprins pe toți cu decizia de a se despărți după noaptea fără camere.

Telespectatorii au văzut o discrepanță enormă între începutul serii și dimineața. Cei doi au cinat, au zâmbit, băiatul a complimentat-o pe „cea mai frumoasă femeie” și „campioană” și totul părea că este minunat.

Dimineața, după o noapte albă, cei doi au anunțat despărțirea:

Sorin și Diana s-au despărțit după noaptea la hotel. Primele declarații despre decizia șocantă

„Problema e la mine, nicidecum la ea. Nu pot să trec peste acea barieră, mă blochez și nu pot să-mi dau drumul sentimentelor”, a spus Sorin.

„Am obosit, suntem oameni maturi care trebuie să încheie cu jocurile de clasa a doua și să pună punct. Nu vom mai comunica. E un rău necesar prin care trebuie să trecem pentru a primi ceva mai bun”, a spus Diana.

În live, cei doi au fost întrebați ce s-a întâmplat:

„Am avut o discuție toată noaptea, i-am explicat ce era de explicat și i-am spus că problema e la mine. Nu pot să simt mai mult. Mă opresc în ceva. Nu are rost să continui pentru că o fac să sufere. Îți cer scuze, Diana, și îmi pare rău că ne-am dus prea departe. Chiar îmi pare rău!”, a spus Sorin.

„Tot răul e spre bine. Nu am fost căsătoriți, nu avem copii. Probabil a crezut că poate mai mult, dar…”, a spus Diana.