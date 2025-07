Când a intrat în casa Mireasa, Daniel povestea despre afacerea lui. Era vorba despre un business mic, pe care îl lansase recent.

Tânărul vindea tricouri personalizate și a încercat să-și îmbunătățească afacerea și în Dubai, acolo unde s-a mutat după despărțirea de Ana.

Mireasa sezonul 8. Ce mai face Daniel după despărțirea de Ana. Și-a lansat o nouă afacere cu care speră să dea lovitura

Recent, foști concurenți Mireasa au început să promoveze noile produse ale lui Daniel. De această dată nu este vorba despre tricouri, ci despre parfumuri.

Fostul finalist al emisiunii Mireasa a lansat o întreagă gamă de parfumuri. Nuit Sillage sunt inspirate după arome celebre și bine vândute în toată lumea, iar prețul este același pentru fiecare produs de pe site: 49 lei.

Articolul continuă după reclamă

”Parfumurile noastre conțin o esență excepțională de 25% parfum. Supuse unui proces meticulos de macerare care durează nu mai puțin de șase săptămâni, fiecare notă ajunge la maturitate, exprimându-și pe deplin eleganța olfactivă.”, scrie pe site-ul lui Daniel.

Citește și: Mireasa, sezonul 11. Ce se întâmplă cu Amalia și Marinescu. Fosta concurentă a clarificat statusul lor

De ce s-au despărțit Ana și Daniel din sezonul 8 Mireasa

Ana din sezonul 8 Mireasa a fost tăcută în online, iar într-o apariție televizată la XNS s-a arătat afectată de despărțirea de soțul ei. Daniel a șters pozele de cuplu imediat ce a decis despărțirea, în vreme ce Ana a păstrat imaginile mai mult timp.

„Voi explica situația dintre mine și Daniel. Noi nu am căzut de acord cu această decizie. Ba chiar, el i-a mulțumit mamei mele că a venit în Dubai și că l-a ajutat să crească aripi, să treacă peste orice obstacol care ne-a venit în cale. Însă, după scurt timp dintr-odată a luat decizia să plece. Eu am încercat să-i subliniez că suntem o familie și trebuie să luptăm împreună mereu și să nu renunțăm orice ar fi. I-am adresat un exemplu dacă ar interveni ceva de sănătate. M-ar părăsi doar fiincă este greu? Când iubești necondiționat, nu există probleme, doar soluții.

Odată ce am terminat procesul de soluționare a vizei mele, când am venit în Dubai, care se lungise din cauza perioadei de Ramadam, l-a sponsorizat și pe el cu viza de soț. La scurt timp după ce am observat că afacere cu tricourile nu functiona conform așteptărilor, l-am ajutat pe Daniel să-și reclădească CV-ul și am început să reaplic pentru job-uri în numele lui. Am reușit să îi obținem un job, așa că nu ar mai fi existat probleme de ordin financiar la mijloc. Iar până atunci, ne descurcam destul de ok, stăteam în apartamentul meu, nu era chirie de plătit. Cred că ați observat și pe rețelele noastre de socializare postările noastre de la anumite restaurante la care mergeam cu Daniel, pentru că deja eram influencer în Dubai, pe lângă job-ul meu. Din păcate, a decis să plece, lăsând și acest job în urmă după doar 4 zile, precum și toate planurile noastre.”