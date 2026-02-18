Raluca Preda, prezentatoarea Mireasa, Capriciile Iubirii, veste surprinzătoare. Pentru ce se pregătește: „Ador această provocare”

Raluca Preda, prezentatoarea Mireasa, Capriciile Iubirii și-a surprins fanii publicând o imagine cu o carte de anatomie.

Raluca Preda a anunțat că se pregătește să devină antrenor de aerobic. Când nu este pe platourile emisiunii Mireasa, Capriciile Iubirii, Raluca Preda se află adesea în sala de sport, lucrând la cea mai bună versiune a sa.

Recent, prezentatoarea a decis să învețe mai mult despre sport, astfel încât să poată preda mai departe, așa că face un curs de antrenor de aerobic.

„M-am înscris să devin antrenor de aerobic. Însă, la câtă anatomie învăț, am senzația că în curând aș putea da admiterea la Medicină. Un curs greu, complex, dar ador această provocare”, a transmis Raluca Preda pe rețelele sociale.

În urmă cu un an, în ianuarie 2025, Raluca Preda, fostă concurentă Mireasa, a preluat cârma emisiunii de pe Antena Stars, Mireasa, Capriciile Iubirii.

„Este o onoare pentru mine să preiau ștafeta emisiunii Mireasa. Capriciile Iubirii, un proiect de referință pentru televiziunea din România. Această propunere, venită ca o mare surpriză, reprezintă o provocare profesională semnificativă, pe care o accept cu multă emoție și responsabilitate.

Îmi doresc să câștig încrederea și aprecierea celor de acasă, telespectatorii fideli ai emisiunii, care au sprijinit acest proiect de-a lungul sezoanelor. Promit să aduc energia și dedicarea necesare pentru a păstra standardele ridicate ale emisiunii și să o duc mai departe spre noi culmi de succes”, spunea Raluca Preda când a preluat rolul de prezentatoare.

