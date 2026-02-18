Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Raluca Preda, prezentatoarea Mireasa, Capriciile Iubirii, veste surprinzătoare. Pentru ce se pregătește: „Ador această provocare”

Raluca Preda, prezentatoarea Mireasa, Capriciile Iubirii, veste surprinzătoare. Pentru ce se pregătește: „Ador această provocare”

Raluca Preda, prezentatoarea Mireasa, Capriciile Iubirii și-a surprins fanii publicând o imagine cu o carte de anatomie. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 18 Februarie 2026, 17:30 | Actualizat Miercuri, 18 Februarie 2026, 17:57
Galerie
Raluca Preda, prezentatoarea Mireasa, Capriciile Iubirii, veste surprinzătoare | Antena Stars

Raluca Preda a anunțat că se pregătește să devină antrenor de aerobic. Când nu este pe platourile emisiunii Mireasa, Capriciile Iubirii, Raluca Preda se află adesea în sala de sport, lucrând la cea mai bună versiune a sa.

Recent, prezentatoarea a decis să învețe mai mult despre sport, astfel încât să poată preda mai departe, așa că face un curs de antrenor de aerobic.

Raluca Preda, veste surprinzătoare. Pentru ce se pregătește prezentatoarea Mireasa, Capriciile Iubirii: „Greu, complex, dar ador această provocare”

„M-am înscris să devin antrenor de aerobic. Însă, la câtă anatomie învăț, am senzația că în curând aș putea da admiterea la Medicină. Un curs greu, complex, dar ador această provocare”, a transmis Raluca Preda pe rețelele sociale.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Mireasa, sezon 12. Conflict puternic în timpul emisiei live de Mireasa, Capriciile Iubirii. Raluca Preda: „Auziți și voi?”

În urmă cu un an, în ianuarie 2025, Raluca Preda, fostă concurentă Mireasa, a preluat cârma emisiunii de pe Antena Stars, Mireasa, Capriciile Iubirii.

„Este o onoare pentru mine să preiau ștafeta emisiunii Mireasa. Capriciile Iubirii, un proiect de referință pentru televiziunea din România. Această propunere, venită ca o mare surpriză, reprezintă o provocare profesională semnificativă, pe care o accept cu multă emoție și responsabilitate.

Îmi doresc să câștig încrederea și aprecierea celor de acasă, telespectatorii fideli ai emisiunii, care au sprijinit acest proiect de-a lungul sezoanelor. Promit să aduc energia și dedicarea necesare pentru a păstra standardele ridicate ale emisiunii și să o duc mai departe spre noi culmi de succes”, spunea Raluca Preda când a preluat rolul de prezentatoare.

Colaj cu Raluca Preda

Citește și: Mireasa, sezon 12. Raluca Preda a avut parte de o surpriză în direct. Prezentatoarea de la Capricii a împlinit 35 de ani

Mireasa, sezon 13. Alan și Ema, ipostaze apropiate în dormitor. Cum au fost surprinși de camerele de filmat la Task-ul C...
Înapoi la Homepage
AS.ro Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Observatornews.ro Întreținerea primită la un apartament cu 3 camere, după ce 25 de zile nu a avut apă caldă și căldură Întreținerea primită la un apartament cu 3 camere, după ce 25 de zile nu a avut apă caldă și căldură
Antena 3 Un șofer a rămas blocat în zăpadă de la 3 dimineața pe o stradă din București. A pus mașina pe avarii, a încuiat-o și a plecat acasă Un șofer a rămas blocat în zăpadă de la 3 dimineața pe o stradă din București. A pus mașina pe avarii, a încuiat-o și a plecat acasă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Cum arată fiul Biancăi și al lui Mihai din sezonul 2 Mireasa. Cei doi au arătat pentru prima oară chipul micuțului
Cum arată fiul Biancăi și al lui Mihai din sezonul 2 Mireasa. Cei doi au arătat pentru prima oară chipul micuțului
Pudra de curmale. De ce să o incluzi în dietă și care sunt beneficiile sale
Pudra de curmale. De ce să o incluzi în dietă și care sunt beneficiile sale Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Halima și Claudia au fost date afară din emisia live. De ce a răbufnit Simona Gherghe: „Pe terasă acum!”
Mireasa, sezon 13. Halima și Claudia au fost date afară din emisia live. De ce a răbufnit Simona Gherghe: „Pe...
Yadhira Carrillo a trecut peste un divorț, boală și cancerul surorii sale. Cum a reușit actrița să depășească cele mai dificile momente din viața personală
Yadhira Carrillo a trecut peste un divorț, boală și cancerul surorii sale. Cum a reușit actrița să... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum s-a rătăcit un plic cu bani „pentru ministrul economiei”: „N-a ajuns ce trebuie la el. E supărat omu’ foc”. Caz de corupție în industria apărării
Cum s-a rătăcit un plic cu bani „pentru ministrul economiei”: „N-a ajuns ce trebuie la el. E supărat omu’... Libertatea.ro
Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la “disperare” pe fiica lui Ion Ţiriac: “Gata, îmi ajunge!”
Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la “disperare” pe fiica lui Ion Ţiriac: “Gata,... AntenaSport
S-au despărțit în mare secret, însă abia acum s-a aflat de separarea lor! Cele două vedete au avut o relație tumultoasă și marcată de controverse
S-au despărțit în mare secret, însă abia acum s-a aflat de separarea lor! Cele două vedete au avut o relație... Elle
„Regele TikTok-ului”, părăsit din nou de Sibel. Și-a luat cei doi copii și a plecat de acasă
„Regele TikTok-ului”, părăsit din nou de Sibel. Și-a luat cei doi copii și a plecat de acasă Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională HelloTaste.ro
Un șofer a rămas blocat în zăpadă de la 3 dimineața pe o stradă din București. A pus mașina pe avarii, a încuiat-o și a plecat acasă
Un șofer a rămas blocat în zăpadă de la 3 dimineața pe o stradă din București. A pus mașina pe avarii, a... Antena3.ro
Primele imagini cu telefoanele Samsung Galaxy S26 au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitoarele smartphone-uri
Primele imagini cu telefoanele Samsung Galaxy S26 au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitoarele smartphone-uri useit
Norma de hrană pentru bugetari ar putea fi eliminată! Kelemen Hunor a lămurit totul!
Norma de hrană pentru bugetari ar putea fi eliminată! Kelemen Hunor a lămurit totul! BZI
Eclipsa de Soare în Vărsător schimbă destinul zodiilor la jumătatea lunii februarie 2026
Eclipsa de Soare în Vărsător schimbă destinul zodiilor la jumătatea lunii februarie 2026 Jurnalul
Dr. Vlad Ciurea trage un semnal de alarmă! Prăjitura faimoasă care topește neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului
Dr. Vlad Ciurea trage un semnal de alarmă! Prăjitura faimoasă care topește neuronii și accelerează... Kudika
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab Redactia.ro
Prețul curselor ridesharing a sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid
Prețul curselor ridesharing a sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid Observator
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism MediCOOL
Mascote umplute cu cremă de ciocolată albă și vișine. Un desert fin și elegant
Mascote umplute cu cremă de ciocolată albă și vișine. Un desert fin și elegant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă UseIT
Chifle pufoase cu gem de caise în interior, potrivite pentru micul dejun
Chifle pufoase cu gem de caise în interior, potrivite pentru micul dejun Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x