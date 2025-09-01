Super Neatza, 1 septembrie 2025. Horoscopul săptămânal cu Bianca Nuțu: Pendulăm între trecut și viitor

Ediția din 1 septembrie 2025 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Bianca Nuțu, specialist în astrologie, spune ce ne-au pregătit zodiile, dar şi cum stăm cu dragostea in perioada următoare: Urmează o perioadă intensă, cu două eclipse, pe 7, respectiv 21 septembrie. Fiind implicat Destinul, se va închide o ușă pentru a face loc pentru ceva nou. Trebuie să lăsăm în urmă tot ceea ce ne consumă la nivel energetic.

Luni, 01.09.2025, 11:22