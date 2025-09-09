Antena Căutare
Home Neatza cu Răzvan și Dani Horoscop Super Neatza, 9 septembrie 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Berbecii sunt în centrul atenției printr-o inițiativă personală
Logo show

Super Neatza, 9 septembrie 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Berbecii sunt în centrul atenției printr-o inițiativă personală

Ediția din 8 septembrie 2025 a emisiunii Super Neatza Cu Răzvan și Dani. Adina Moraru, specialist în astrologie, ne spune ce ne pregătesc astrele: Ziua aduce un suflu de naturalețe și claritate în felul în care exprimăm ceea ce simțim. Este o energie care ne apropie de cei din jur, care ne dă curajul de a spune ce ne place și de a ne găsi contexte unde ne simțim apreciați.
Marti, 09.09.2025, 09:00
x
Super Neatza, 9 septembrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Andreea Tudor

Super Neatza, 9 septembrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Andreea Tudor

Logo show Marti, 09.09.2025, 10:00 Super Neatza, 9 septembrie 2025. Ce mâncăm pe stomacul gol, când suntem pe fugă

Super Neatza, 9 septembrie 2025. Ce mâncăm pe stomacul gol, când suntem pe fugă

Logo show Marti, 09.09.2025, 09:19 Super Neatza, 9 septembrie 2025. La mulți ani, Daniela!

Super Neatza, 9 septembrie 2025. La mulți ani, Daniela!

Logo show Marti, 09.09.2025, 08:56 Super Neatza, 9 septembrie 2025. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Ploi slabe și o scădere a temperaturilor în nordul și centrul țării

Super Neatza, 9 septembrie 2025. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Ploi slabe și o scădere a temperaturilor în nordul și centrul țării

Logo show Marti, 09.09.2025, 08:54 Asia Express, 8 septembrie 2025. Cine a câștigat prima imunitate din acest sezon

Asia Express, 8 septembrie 2025. Cine a câștigat prima imunitate din acest sezon

Logo show Luni, 08.09.2025, 23:59 Asia Express, 8 septembrie 2025. Călina Roman a clacat: Este ultima probă pe care o mai fac. Vreau acasă!

Asia Express, 8 septembrie 2025. Călina Roman a clacat: Este ultima probă pe care o mai fac. Vreau acasă!

Logo show Luni, 08.09.2025, 23:46 Asia Express, 8 septembrie 2025. Mara Bănică și Serghei Mizil, planuri și strategii pentru cea de-a doua probă: Ei te vor arde!

Asia Express, 8 septembrie 2025. Mara Bănică și Serghei Mizil, planuri și strategii pentru cea de-a doua probă: Ei te vor arde!

Logo show Luni, 08.09.2025, 23:35 Asia Express, 8 septembrie 2025. Concurenții, provocați să facă fapte bune. Pe cine au făcut fericiți

Asia Express, 8 septembrie 2025. Concurenții, provocați să facă fapte bune. Pe cine au făcut fericiți

Logo show Luni, 08.09.2025, 22:38 Asia Express, 8 septembrie 2025. Aproape de accident pe drumul spre steag: Era să intrăm în ei!

Asia Express, 8 septembrie 2025. Aproape de accident pe drumul spre steag: Era să intrăm în ei!

Logo show Luni, 08.09.2025, 22:20 Asia Express, 8 septembrie 2025. Olga Barcari, în lacrimi! Motivul pentru care Dan Alexa și Gabi Tamaș, au fost extrem de nemulțumiți

Asia Express, 8 septembrie 2025. Olga Barcari, în lacrimi! Motivul pentru care Dan Alexa și Gabi Tamaș, au fost extrem de nemulțumiți

Logo show Luni, 08.09.2025, 21:44 Asia Express, 8 septembrie 2025. Ce echipe au întâmpinat probleme la proba de pe biciclete: Dădea în gol!

Asia Express, 8 septembrie 2025. Ce echipe au întâmpinat probleme la proba de pe biciclete: Dădea în gol!

Logo show Luni, 08.09.2025, 20:58 Asia Express, 8 septembrie 2025. În ce constă prima probă din această ediție

Asia Express, 8 septembrie 2025. În ce constă prima probă din această ediție

Logo show Luni, 08.09.2025, 20:44
x