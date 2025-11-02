Antena Căutare
Neatza de Weekend, 2 noiembrie 2025. Cum poți monetiza activitatea de pe social media

Ediția din 2 noiembrie 2025 a emisiunii Neatza de Weekend. Diana Coman, specialist social media, dezvăluie strategiile prin care creatorii de conținut pot transforma prezența lor online într-o sursă reală de venit. De la alegerea nișei potrivite și construirea unei comunități, până la colaborări cu branduri și metode eficiente de monetizare, află cum poți construi o carieră sustenabilă în mediul digital.
Duminica, 02.11.2025, 14:29
