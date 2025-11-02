Neatza de Weekend, 2 noiembrie 2025. Fashion Tips by Ellida Toma: Geaca de piele, piesa must-have din orice garderobă

Ediția din 2 noiembrie 2025 a emisiunii Super Neatza de Weekend. La rubrica "Fashion Tips by Ellida Toma", descoperim versatilitatea gecii de piele, un element clasic care nu se demodează niciodată. Ellida Toma ne arată cum poate fi integrată cu ușurință în ținute casual, office sau chiar elegante, oferind idei de styling care transformă orice look într-unul cool și rafinat.

Duminica, 02.11.2025, 14:42