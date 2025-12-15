Super Neatza, 15 decembrie 2025. Cum mănâncă un copil sănătos: 5 reguli esențiale

Ediția din 15 decembrie 2025 a emisiunii Super Neatza Cu Răzvan și Dani. Dr. Amalia Arhire, medic primar în endocrinologie și nutriție, vorbește despre cele 5 reguli alimentare de bază care pot contribui la o creștere armonioasă și la menținerea sănătății copiilor. Medicul explică pe înțelesul tuturor ce obiceiuri alimentare sunt importante încă din primii ani, cum pot fi făcute alegeri echilibrate și de ce este esențial ca alimentația să fie adaptată vârstei și nevoilor copilului.

Luni, 15.12.2025, 09:45