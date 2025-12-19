Super Neatza, 19 decembrie 2025. Ce fructe nu trebuie să lipsească de pe masa de sărbători

Ediția din 19 decembrie 2025 a emisiunii Super Neatza Cu Răzvan și Dani. Dan Constantinescu, producător și importator de fructe și legume bio, vorbește despre fructele care nu ar trebui să lipsească de pe masa de sărbători. Specialistul explică ce alegeri sunt potrivite în această perioadă, cum putem combina gustul cu beneficiile pentru sănătate și de ce este important să includem fructe proaspete alături de preparatele festive.

Vineri, 19.12.2025, 09:41