Super Neatza, 19 decembrie 2025. Ce fructe nu trebuie să lipsească de pe masa de sărbători

Ediția din 19 decembrie 2025 a emisiunii Super Neatza Cu Răzvan și Dani. Dan Constantinescu, producător și importator de fructe și legume bio, vorbește despre fructele care nu ar trebui să lipsească de pe masa de sărbători. Specialistul explică ce alegeri sunt potrivite în această perioadă, cum putem combina gustul cu beneficiile pentru sănătate și de ce este important să includem fructe proaspete alături de preparatele festive.
Vineri, 19.12.2025, 09:41
Super Neatza, 19 decembrie 2025. Ce ne aduce anul 2026 din punct de vedere numerologic

Logo show Vineri, 19.12.2025, 11:51 Super Neatza, 19 decembrie 2025. Coronițe de Crăciun făcute acasă. Sfaturi de la un designer floris

Logo show Vineri, 19.12.2025, 11:39 Super Neatza, 19 decembrie 2025. Luca Valentin, show spectaculos de Flair Bartending. Cocktailul vedetă al sărbătorilor

Logo show Vineri, 19.12.2025, 11:05 Super Neatza, 19 decembrie 2025. De ce este important să renunți la reguli stricte de sărbători

Logo show Vineri, 19.12.2025, 09:58 Super Neatza, 19 decembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Un moment bun ca Berbecii să își schimbe perspectiva

Logo show Vineri, 19.12.2025, 09:14 Super Neatza, 19 decembrie 2025. La mulți ani, Serena!

Logo show Vineri, 19.12.2025, 09:10 Super Neatza, 19 decembrie 2025. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Temperaturi maxime între 6 și 13 grade

Logo show Vineri, 19.12.2025, 09:07 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 15, 18 decembrie 2025. Alex a dispărut, iar Damian și Basti apar în presă: Traficanți de copii!

Logo show Joi, 18.12.2025, 23:23 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 15, 18 decembrie 2025. Ce s-a întâmplat după ce Alex a fost împușcat de Tudor

Logo show Joi, 18.12.2025, 23:00 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 15, 18 decembrie 2025. Tudor îl împușcă pe Alex!

Logo show Joi, 18.12.2025, 22:39 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 15, 18 decembrie 2025. Alex recunoaște răpirea și face dezvăluiri șocante: Nu pot să trec peste faptul că tata are un alt copil!

Logo show Joi, 18.12.2025, 22:15 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 15, 18 decembrie 2025. Ana, victima unui atac! Ce i s-a întâmplat în mașină

