Super Neatza, 19 decembrie 2025. De ce este important să renunți la reguli stricte de sărbători
Ediția din 19 decembrie 2025 a emisiunii Super Neatza Cu Răzvan și Dani. Oana Dinculescu, antrenor pentru copii și părinți, explică de ce perioada sărbătorilor de iarnă poate fi un moment potrivit pentru a renunța, temporar, la regulile stricte. Discuția aduce în prim-plan importanța flexibilității, a conectării emoționale și a timpului petrecut împreună, fără presiuni inutile.
Vineri, 19.12.2025, 09:58