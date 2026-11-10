Super Neatza. Cât de sigur este să ne lăsăm cățeii să ne lingă pe față? Andreea Guda, medic veterinar, explică riscurile

Ediția din 10 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Gesturile de afecțiune față de animalele de companie sunt firești, însă cât de benefice sunt pentru câini și la ce ar trebui să fim atenți? Andreea Guda, medic veterinar, vorbește despre manifestările de iubire față de căței și explică ce este sănătos pentru ei și unde trebuie să existe anumite limite.

Marti, 10.11.2026, 10:34