Super Neatza. Oana Dinculescu, despre cum să crești copii care nu renunță și învață din înfrângeri

Ediția din 10 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Cum îi ajutăm pe copii să depășească momentele dificile, să accepte înfrângerile și să găsească motivația de a merge mai departe? Oana Dinculescu, antrenor de copii și părinți, vorbește despre importanța perseverenței și despre felul în care părinții pot contribui la formarea unor copii care nu renunță în fața obstacolelor și înțeleg că o înfrângere poate fi o lecție, nu un eșec.

Marti, 10.11.2026, 09:22