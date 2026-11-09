Super Neatza. Plante de interior cu frunziș spectaculos, ideale pentru sezonul rece

Ediția din 9 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Sezonul rece nu înseamnă că trebuie să renunțăm la verdeața din locuință! Există numeroase plante de interior care impresionează prin frunzișul lor decorativ și pot aduce culoare și prospețime în casă chiar și în lunile de iarnă. Ciprian Săplăcan, antreprenor în domeniul floristicii, prezintă câteva variante spectaculoase și oferă recomandări pentru alegerea plantelor potrivite.

Super Neatza. Horoscopul săptămânii 9-15 noiembrie. Ce ne așteaptă

Luni, 09.11.2026, 11:49

Super Neatza. Bucălae și Ristei, contra cronometru. Cine reușește să echilibreze paharele pe...

Luni, 09.11.2026, 10:55

Super Neatza. Cum să te comporți la un eveniment pentru a face o impresie bună

Luni, 09.11.2026, 10:49

Super Neatza. Presiunea de a arăta perfect în era social media. Cum ne afectează imaginea de sine

Luni, 09.11.2026, 10:07

Super Neatza. Credit obținut în 15 minute, direct pe telefon! Ce trebuie să știi înainte să...

Luni, 09.11.2026, 09:55

Super Neatza. La multi ani, Ana-Maria!

Luni, 09.11.2026, 09:04

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Berbecilor li s-ar putea testa răbdarea în...

Luni, 09.11.2026, 08:53

Super Neatza. De ce ne simțim mai ocupați, deși tehnologia promite să ne câștige timp?...

Luni, 09.11.2026, 08:50

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vreme rece, cu maxime de până la 12 grade!

Luni, 09.11.2026, 08:41

Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Suprapuneri cu stil. Secretele unui layering reușit

Duminica, 08.11.2026, 16:51

Neatza de weekend. Idei de styling cu eșarfe elegante

Duminica, 08.11.2026, 11:37

Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Duminica, 08.11.2026, 11:37