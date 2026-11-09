Super Neatza. Plante de interior cu frunziș spectaculos, ideale pentru sezonul rece
Ediția din 9 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Sezonul rece nu înseamnă că trebuie să renunțăm la verdeața din locuință! Există numeroase plante de interior care impresionează prin frunzișul lor decorativ și pot aduce culoare și prospețime în casă chiar și în lunile de iarnă. Ciprian Săplăcan, antreprenor în domeniul floristicii, prezintă câteva variante spectaculoase și oferă recomandări pentru alegerea plantelor potrivite.
Luni, 09.11.2026, 11:49