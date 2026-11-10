Super Neatza. Cu ce sumă poți începe să investești? Explicațiile expertului financiar Iulia Cojocaru

Ediția din 10 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Este nevoie de o sumă mare de bani pentru a începe să investești sau poți face primii pași și cu un buget redus? Iulia Cojocaru, expert financiar, explică de ce resurse ai nevoie la început, ce trebuie să iei în calcul înainte de a investi și cum poți aborda acest proces în funcție de posibilitățile tale financiare.

Marti, 10.11.2026, 09:53