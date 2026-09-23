Asia Express 2026. Echipele au primit misiunea de recrea o rutină Tai Chi! Valerie Lungu a cedat și a vrut să plece acasă

Episodul 12 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 23 septembrie 2026. Valerie a ajuns să își piardă controlul asupra emoțiilor după ce și-a văzut partenerul în dificultate. Alex Gîlcă a avut probleme din cauza genunchiului, iar misiunea de recrea o rutină Tai Chi compusă din 7 mișcări! În timpul probei, Alex a fost nevoit să imite mișcările pe care i le arăta un judecător. Situația s-a complicat însă în momentul în care problema pe care o avea la genunchi nu i-a permis să execute cu ușurință mișcările respective.

Miercuri, 23.09.2026, 21:31