Super Neatza. De ce ne simțim mai ocupați, deși tehnologia promite să ne câștige timp? Impactul AI asupra pieței muncii

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La ce oră începe Asia Express luni, 9 noiembrie 2026. Au mai rămas doar două zile până la marea finală

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Asia Express, 9 noiembrie 2026. O paradă a prieteniei româno-chineze le dă mari bătăi de cap concurenților. Ce se întâmplă diseară

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Emilia Ghinescu, atac dur la adresa unor colegi de breaslă! Artista a răbufnit: „Rușine să vă fie! Doar răutate aveți în suflet”

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Două avioane de pasageri, la un pas de coliziune în aer, deasupra Los Angelesului! Manevra care putea provoca o tragedie

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Super Neatza. La multi ani, Ana-Maria!