Super Neatza. De ce ne simțim mai ocupați, deși tehnologia promite să ne câștige timp? Impactul AI asupra pieței muncii
Ediția din 9 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Tehnologia și inteligența artificială promit să ne simplifice munca, însă ajungem oare să ne simțim mai ocupați ca niciodată? Corina Anghel, profesionist în People & Culture, a abordat acest subiect în cadrul conferinței „Piața muncii în fața revoluției AI”. Cum schimbă noile tehnologii ritmul de lucru, așteptările profesionale și relația noastră cu timpul?
Luni, 09.11.2026, 08:50