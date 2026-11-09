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Home Neatza cu Răzvan și Dani Invitati Super Neatza. De ce ne simțim mai ocupați, deși tehnologia promite să ne câștige timp? Impactul AI asupra pieței muncii
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Super Neatza. De ce ne simțim mai ocupați, deși tehnologia promite să ne câștige timp? Impactul AI asupra pieței muncii

Ediția din 9 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Tehnologia și inteligența artificială promit să ne simplifice munca, însă ajungem oare să ne simțim mai ocupați ca niciodată? Corina Anghel, profesionist în People & Culture, a abordat acest subiect în cadrul conferinței „Piața muncii în fața revoluției AI”. Cum schimbă noile tehnologii ritmul de lucru, așteptările profesionale și relația noastră cu timpul?
Luni, 09.11.2026, 08:50
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Super Neatza. La multi ani, Ana-Maria!

Super Neatza. La multi ani, Ana-Maria!

Logo show Luni, 09.11.2026, 09:04 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Berbecilor li s-ar putea testa răbdarea în dragoste!

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Berbecilor li s-ar putea testa răbdarea în dragoste!

Logo show Luni, 09.11.2026, 08:53 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vreme rece, cu maxime de până la 12 grade!

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vreme rece, cu maxime de până la 12 grade!

Logo show Luni, 09.11.2026, 08:41 Asia Express 2026. Gestul unui localnic le-a impresionat pe Mirela și Oana: Ne luăm copilul și dormim în altă parte!

Asia Express 2026. Gestul unui localnic le-a impresionat pe Mirela și Oana: Ne luăm copilul și dormim în altă parte!

Logo show Duminica, 08.11.2026, 23:29 Asia Express 2026. Gabi Torje și Alexuc, deranjați că Mirela și Oana le-au ”furat” locul la autostop: Așa au ajuns în stage-ul final!

Asia Express 2026. Gabi Torje și Alexuc, deranjați că Mirela și Oana le-au ”furat” locul la autostop: Așa au ajuns în stage-ul final!

Logo show Duminica, 08.11.2026, 23:10 Asia Express 2026. Cubul Rubik, unul dintre cele mai cunoscute jocuri din lume, i-a pus în dificultate pe concurenți

Asia Express 2026. Cubul Rubik, unul dintre cele mai cunoscute jocuri din lume, i-a pus în dificultate pe concurenți

Logo show Duminica, 08.11.2026, 22:50 Asia Express 2026. Cine a câștigat ultima amuletă din acest sezon. Ce avantaj au obținut învingătorii

Asia Express 2026. Cine a câștigat ultima amuletă din acest sezon. Ce avantaj au obținut învingătorii

Logo show Duminica, 08.11.2026, 22:30 Asia Express 2026. Două echipe s-au calificat la ultimul joc de amuletă al sezonului

Asia Express 2026. Două echipe s-au calificat la ultimul joc de amuletă al sezonului

Logo show Duminica, 08.11.2026, 22:00 Asia Express 2026. Nevoile fiziologice ale unui copil au îngreunat cursa Mirelei și a Oanei: De ce nu i-ați pus scutec azi?

Asia Express 2026. Nevoile fiziologice ale unui copil au îngreunat cursa Mirelei și a Oanei: De ce nu i-ați pus scutec azi?

Logo show Duminica, 08.11.2026, 21:50 Asia Express 2026. Echipele, nevoite să reproducă faimosul accident care a dus la crearea firului de mătase

Asia Express 2026. Echipele, nevoite să reproducă faimosul accident care a dus la crearea firului de mătase

Logo show Duminica, 08.11.2026, 21:30 Asia Express 2026. Vedetele au hrănit viermii de mătase! Valerie Lungu: Sunt foarte grețoși!

Asia Express 2026. Vedetele au hrănit viermii de mătase! Valerie Lungu: Sunt foarte grețoși!

Logo show Duminica, 08.11.2026, 21:30 Asia Express 2026. Emoțiile sunt tot mai mari în etapa finală! Alex Gîlcă: Sunt mândru că am ajuns până aici!

Asia Express 2026. Emoțiile sunt tot mai mari în etapa finală! Alex Gîlcă: Sunt mândru că am ajuns până aici!

Logo show Duminica, 08.11.2026, 20:50
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