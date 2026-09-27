Asia Express 2026. Cheloo, blocat aproape 4 ore la autostop! Momentul în care a crezut că doboară recordul de stat pe margine

Episodul 13 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 27 septembrie 2026. Cheloo s-a confruntat cu o situație dificilă pe traseu, fiind blocat aproape 4 ore pe marginea drumului fără a reuși să prindă o mașină care să îl ducă spre următoarea misiune. Iritat de lipsa de noroc și de orele lungi de așteptare în care nicio mașină nu a oprit, artistul a comentat în stilul său caracteristic că este aproape să doboare recordul de stat la autostop.

Duminica, 27.09.2026, 22:30