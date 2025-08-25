Super Neatza, 25 august 2025. Trupa Voltaj revine pe scene Sălii Palatului cu un nou show: Electric

Ediția din 25 august 2025 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Voltaj continuă și anul acesta tradiția evenimentelor de la Sala Palatului și invită publicul pe 28 noiembrie la un concert "Electric". Atmosfera plină de energie, împletită cu nostalgie și melancolie, muzica live atât de apreciată de ascultători și suprizele pregătite de organizatori vor face ca seara să rămână de neuitat atât pentru spectatori, cât și pentru muzicieni.

Luni, 25.08.2025, 10:54