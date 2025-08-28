Super Neatza, 28 august 2025. Codruța Filip - Prin ochii tăi

Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 28 august 2025. Ispite în detaliu. Ghicește ispita în 5 secunde!

Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 28 august 2025. Olga Guțanu și CRBL, vizitați de ispitele Cristina Scarlevschi și Mattia Carnessali

Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 28 august 2025. Confesiuni neașteptate! Dmitri, Ecaterine, Nicu Grigore, Bella Santiago și ispitele

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Copiii din casa socială îi cer mamei Lena să facă contestație, după ce nu a reușit să ia examenele

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Sofia primește o veste complet neașteptată! Leo i-a lăsat ei toată averea

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Victoria îi dezvăluie lui Damian că i-a luat locul Olimpiei și s-a culcat cu el!

1

Taylor Swift și iubitul ei, Travis Kelce, s-au logodit. Cum arată inelul de logodnă și cum au făcut marele anunț

2

Monica Anghel a apărut cu un ochi bandajat pe rețelele sociale. Prin ce intervenție chirurgicală a trecut

3

Ilona Brezoianu, schimbare de look radicală cu câteva luni înainte să nască. Internauții s-au împărțit în două tabere

4

Betty Salam, prima imagine cu noul iubit. În ce ipostază s-a afișat cu Roberto Tudor la câteva săptămâni după divorț

5

(P) Analiza meciurilor: ce statistici contează cel mai mult în pariurile live?

6

Horoscop zilnic 28 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate