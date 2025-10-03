Super Neatza, 3 octombrie 2025. Raluka cântă live melodia Era Era

Rezultate Loto 2 octombrie 2025. Report la Loto 6/49 de peste 7,28 milioane de euro la tragerile de duminică, 5 octombrie 2025

Mireasa, sezon 12. Ce băieți se află pe lista de preferințe a lui Ale. Fata a dat 4 nume: „Doar din punct de vedere vizual”

Super Neatza, 3 octombrie 2025. Amanta din dulap! Raluka și Ana Baniciu, moment amuzant de improvizație

Super Neatza, 3 octombrie 2025. loana Abur şi Claudiu Istodor, poveşti din culisele celui de-al treilea sezon al serialului lubire cu parfum de lavandă

Super Neatza, 3 octombrie 2025. Cum să faci monștri care se topesc

1

Tony One va fi tătitc, iar Costel Biju bunic! Cum a fost făcut public marele anunț

2

Detalii despre divorțul momentului. Cum se va împărți averea lui Nicole Kidman și Keith Urban. Ce este specificat despre copii

3

Ioana Popescu a fost condusă pe ultimul drum. Fostul soț și ultimul său iubit, printre cei prezenți la înmormântare

4

Pamela Anderson, schimbare radicală de look. Vedeta a renunțat la blondul care a consacrat-o: „Arată fabulos”

5

Primele imagini de la botezul fiului lui Ianis și al Elenei Hagi! Ce nume au ales pentru băiatul lor

6

Mesajul emoționant pe care Iulia Albu i l-a transmis fiicei sale, Mikaela, de ziua ei de naștere. Adolescenta a împlinit 16 ani