Super Neatza, 9 octombrie 2025. Concursul ”Dă-te mare, cu zacusca din dotare!”. Cum s-a descurcat Mihaela

Anunțul îngrijorător despre starea de sănătatea a celebrei Dolly Parton. Mesajul dureros transmis de sora ei

Super Neatza, 9 octombrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Simona Gigoi

Super Neatza, 9 octombrie 2025. De ce mulți oameni care mănâncă sănătos și fac mişcare nu reuşesc să slăbească

Super Neatza, 9 octombrie 2025. Edward Sanda & loana Ignat - Tu pe mine m-ai ales

TJ Miles și Francisca, pas important înainte de venirea pe lume a copilului: „Pe viață” Au surprins pe toată lumea

1

Mesajul emoționant pe care Liviu Vârciu i l-a transmis fiicei sale de ziua ei de naștere. Anastasia a împlinit 8 ani

2

TJ Miles și Francisca, pas important înainte de venirea pe lume a copilului: „Pe viață” Au surprins pe toată lumea

3

Regele Charles, declarație rară despre recuperarea după cancer. Ce le-a spus altor pacienți: „Nu sunt chiar atât de rău”

4

Detaliul mai puțin cunoscut. Ce salariu avea Nadia Comăneci ca profesor de sport în România: „Nu mai avea niciun fel de bonusuri”

5

Cum se simte fiul Ozanei Barabancea, la câteva luni după ce a suferit infarct. Andrew e foarte tânăr: „Muncește încă mult”

6

Dana Săvuică, blefaroplastie la 55 de ani: „Rezultatele pot dura chiar pe viață”. În ce constă operația