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O idee rapidă pentru serile în care vrei ceva bun: mini pizza cu Cabanos, pregătită de Chef Nicolai Tand

Sunt zile în care vrei să pregătești ceva gustos, dar fără să petreci mult timp în bucătărie. În astfel de momente, cele mai bune rețete sunt cele care pornesc de la ingrediente simple și lasă loc pentru puțină creativitate.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 12 Octombrie 2026, 11:35 | Actualizat Luni, 12 Octombrie 2026, 11:37
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Uneori, o bază bună și câteva ingrediente de calitate sunt suficiente pentru a transforma o gustare obișnuită într-o masă completă.

În ediția Neatza cu Răzvan și Dani din 11 octombrie, Chef Nicolai Tand a pregătit o rețetă inspirată din această idee: mini pizza cu Cabanos și salsa proaspătă de roșii. Este genul de preparat care combină confortul unei pizza cu savoarea unui hot dog reinterpretat, rezultând o masă numai bună pentru o seară relaxată acasă.

La baza rețetei stă un ingredient familiar și apreciat de mulți români: cârnatul Cabanos. Completat de mozzarella topită și de o salsa proaspătă de roșii, acesta transformă o simplă bază de aluat într-un preparat cu multă personalitate.

Când ingredientele simple construiesc o masă completă

Unul dintre avantajele acestei rețete este că nu încearcă să complice lucrurile. Aluatul crocant, sosul de roșii și mozzarella formează o bază inspirată de pizza clasică, iar Cabanos-ul adaugă gustul intens și familiar care leagă toate aromele.

Salsa de roșii vine în contrast cu ingredientele calde din cuptor. Roșiile proaspete, ceapa roșie și busuiocul aduc prospețime și echilibru, astfel încât preparatul să nu fie greu.

Rezultatul este o combinație potrivită atât pentru o cină rapidă în timpul săptămânii, cât și pentru momentele în care ai invitați și vrei să pregătești ceva simplu, dar cu aspect apetisant.

Mini pizza cu Cabanos, rețeta pregătită de Chef Nicolai Tand

Rețeta poate fi pregătită integral acasă, iar pașii sunt suficient de simpli pentru a transforma gătitul într-o activitate relaxantă.

Ingrediente

Pentru aluat

300 g făină tip 00

190 ml apă călduță

6 g drojdie uscată

6 g sare

10 ml ulei de măsline San Fabio

3 g zahăr

Pentru topping

4 cârnați Cabanos Casa Gustului

180 g sos de roșii pentru pizza

200 g mozzarella rasă San Fabio

40 g parmezan ras (opțional) sau Grana Padano San Fabio

1 lingură ulei de măsline

Pentru salsa de roșii

250 g roșii bine coapte

½ ceapă roșie mică

1 cățel de usturoi

15 ml ulei de măsline San Fabio

10 ml suc de lămâie

câteva frunze de busuioc

sare

piper

puțin ardei iute (opțional)

Cum se prepară mini pizza

Pentru început, drojdia și zahărul se dizolvă în apă, apoi se adaugă făina, sarea și uleiul de măsline. Aluatul se frământă până devine elastic și se lasă la dospit până își dublează volumul.

După dospire, aluatul se împarte în patru bucăți și se întinde în forme lungi și înguste, suficient de subțiri pentru a obține o bază crocantă.

Pe fiecare bucată se întinde sosul de roșii, apoi se adaugă mozzarella și puțin parmezan. Mini pizzele se coc în cuptorul bine încins până când marginile devin aurii și brânza se topește.

Între timp, Cabanos-ul de la Casa Gustului se rumenește ușor într-o tigaie sau pe grill.

Pentru salsa, roșiile se taie cuburi mici și se amestecă împreună cu ceapa, usturoiul, busuiocul, uleiul de măsline și sucul de lămâie. Se lasă câteva minute pentru ca aromele să se combine.

La montaj, peste fiecare bază fierbinte se așază câte un Cabanos întreg și un strat generos de salsa proaspătă. La final, câteva frunze de busuioc și un strop de ulei de măsline completează preparatul.

Gustul familiar care se adaptează ușor oricărei rețete

Produsele Casa Gustului, disponibile în magazinele PENNY, aduc în prim-plan ingrediente familiare, inspirate din gusturile cu care mulți au crescut. De la mezeluri și conserve din carne până la produse potrivite pentru gustări rapide sau mese complete, acestea oferă soluții practice pentru diferite momente ale zilei.

Cabanos-ul folosit în această rețetă este un exemplu bun despre cum un ingredient familiar poate fi integrat în preparate variate, de la sandvișuri și gustări până la pizza și rețete mai creative. În plus, produsele Casa Gustului combină gustul cunoscut de români cu prețuri accesibile, ceea ce le face ușor de inclus în mesele de zi cu zi.

Mini pizza pregătită de Chef Nicolai Tand demonstrează că, uneori, nu ai nevoie de multe ingrediente sau de mult timp pentru a pune pe masă ceva gustos. Este suficient să pornești de la produse bune și să le combini într-un mod care să se potrivească perfect cu o seară fără grabă.

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