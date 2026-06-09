Antena Căutare
Home Neatza cu Răzvan și Dani Reteta lui Nicolai Rețeta de ghiveci de legume cu pork belly crocant a lui Chef Nicolai Tand, un preparat din bucătăria de acasă

Rețeta de ghiveci de legume cu pork belly crocant a lui Chef Nicolai Tand, un preparat din bucătăria de acasă

Descoperă cum pregătești rețeta de ghiveci de legume cu pork belly crocant a lui Chef Nicolai Tand, chiar la tine acasă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 09 Iunie 2026, 16:38 | Actualizat Marti, 09 Iunie 2026, 16:52
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Sunt acele rețete care nu ies neapărat în evidență prin sofisticare, ci prin senzația de familiar pe care o lasă. Mâncărurile gătite lent, cu legume și ingrediente de bază, au acel confort pe care îl cauți atunci când vrei ceva consistent și bine așezat în farfurie.

În ediția Neatza cu Răzvan și Dani din 7 iunie, Chef Nicolai Tand a propus o reinterpretare a unui preparat clasic: ghiveci de legume cu pork belly crocant. O combinație care pornește de la un preparat cunoscut și îl duce într-o direcție mai bogată, printr-un contrast de texturi și gusturi.

Ghiveciul rămâne baza, simplu, legat, cu legume coapte încet, iar pork belly-ul aduce acea notă crocantă și intensă care schimbă complet experiența. Este genul de mâncare care poate fi pusă pe masă fără grabă și care funcționează la fel de bine pentru familie sau pentru o masă mai generoasă.

O combinație între mâncare de zi cu zi și un plus de textură

Ghiveciul este, prin definiție, un preparat construit din ingrediente simple, lăsate să se gătească împreună până se leagă. Ceapa, ardeii, roșiile și morcovii creează o bază dulce și ușor acidă, iar orezul aduce consistență și transformă preparatul într-un fel complet.

Citește și: Pui în bere brună, o rețetă lentă și plină de gust pregătită de Chef Nicolai Tand

Pork belly-ul vine în contrast. După ce este fiert și apoi rumenit lent, capătă o crustă crocantă, dar păstrează interiorul fraged. Textura aceasta se potrivește foarte bine cu ghiveciul cremos, aducând echilibru și un plus de intensitate.

Este o combinație în care fiecare element își păstrează identitatea, dar contribuie la un rezultat comun, bine legat.

Ghiveci de legume cu pork belly, rețeta lui Chef Nicolai Tand

Este o rețetă care nu cere tehnici complicate, dar are nevoie de puțină răbdare pentru a textura potrivită și gustul de acasă.

Ingrediente

Pentru ghiveci:

  • 3 cepe mari
  • 2 morcovi
  • 1 ardei roșu
  • 1 ardei verde
  • 4 roșii mari sau 400 g roșii decojite
  • 250 g orez cu bob lung
  • 3 linguri ulei
  • 1 linguriță cimbrișor
  • 2 foi de dafin
  • sare și piper

Pentru lichid:

Pentru fierbere:

  • 1 ceapă
  • 2 foi de dafin
  • 5–6 boabe de piper
  • sare

Pentru prăjire:

  • 1 lingură ulei
  • sare grunjoasă
  • piper
  • puțin cimbrișor

Cum se prepară ghiveciul cu pork belly Prepararea începe cu carnea. Pork belly-ul de la Măcelăriile PENNY se fierbe lent împreună cu ceapă, dafin și piper, până devine foarte fraged. După ce se răcește puțin, se taie bucăți și se condimentează, apoi se prăjește până capătă o crustă aurie și crocantă.

Într-o cratiță separată se pregătește baza ghiveciului. Ceapa se călește ușor, apoi se adaugă morcovul și ardeii, urmați de roșii și condimente. Se lasă să se lege câteva minute, suficient cât aromele să înceapă să se combine.

Orezul se adaugă și el pentru scurt timp, apoi se toarnă lichidul fierbinte și se lasă totul la foc mic, acoperit, până când este absorbit. După ce se oprește focul, preparatul mai stă câteva minute, pentru ca texturile să se stabilizeze.

La final, pork belly-ul crocant se adaugă deasupra, completând preparatul prin contrast și intensitate.

Un preparat simplu, pornind de la carne bine aleasă

În rețetele în care carnea nu este doar un adaos, ci un element care schimbă complet preparatul, calitatea face diferența. Pork belly-ul trebuie să fie bine ales, astfel încât să ofere atât stratul de grăsime necesar, cât și textura potrivită după gătire.

În Măcelăriile PENNY, carnea este selecționată cu grijă și gândită pentru astfel de preparate, în care gustul vine din echilibrul ingredientelor. Experiența măcelarilor și disponibilitatea unor produse variate permit adaptarea rețetelor în funcție de preferințe și stilul de gătit.

colaj foto cu nicolai tand si diana munteanu la neatza, avand ingrediente pe masa

Ghiveciul cu pork belly este un exemplu bun de mâncare care pornește de la lucruri simple și ajunge la un rezultat care merită pus pe masă fără grabă.

Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Fosta iubită milionară a lui Gabi Torje s-a despărţit de jumătatea ei: “Peste asta nu pot să trec” Fosta iubită milionară a lui Gabi Torje s-a despărţit de jumătatea ei: &#8220;Peste asta nu pot să trec&#8221;
Observatornews.ro De ce 2,5 milioane de locuinţe din România stau goale De ce 2,5 milioane de locuinţe din România stau goale
Antena 3 Un site chinezesc vinde acum chiar și case cu două dormitoare și panouri solare, la numai 5.000 de euro. Livrarea este gratuită Un site chinezesc vinde acum chiar și case cu două dormitoare și panouri solare, la numai 5.000 de euro. Livrarea este gratuită
Comentarii


Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
Citește și
Pui în bere brună, o rețetă lentă și plină de gust pregătită de Chef Nicolai Tand
Pui în bere brună, o rețetă lentă și plină de gust pregătită de Chef Nicolai Tand
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
O rețetă diferită pentru cei care vor să încerce ceva nou: wonton cu carne de porc, pregătită de Chef Nicolai Tand
O rețetă diferită pentru cei care vor să încerce ceva nou: wonton cu carne de porc, pregătită de Chef Nicolai...
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu...
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Bloc cu 12 apartamente, construit în doar 34 de zile. Cea mai mare clădire din Europa ridicată cu o imprimantă 3D și trei muncitori
Bloc cu 12 apartamente, construit în doar 34 de zile. Cea mai mare clădire din Europa ridicată cu o imprimantă 3D... Antena3.ro
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși useit
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan BZI
Plantă neglijată, aur verde pentru fermieri. Un kilogram se vinde și cu 1.000 de euro
Plantă neglijată, aur verde pentru fermieri. Un kilogram se vinde și cu 1.000 de euro Jurnalul
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței Kudika
Se deschid cerurile diseară. 4 zodii sunt protejate și primesc semnul mult așteptat
Se deschid cerurile diseară. 4 zodii sunt protejate și primesc semnul mult așteptat Redactia.ro
Orașul de lângă București unde oamenii se tem de fiecare ploaie. Apa le intră în curți și le distruge bunurile
Orașul de lângă București unde oamenii se tem de fiecare ploaie. Apa le intră în curți și le distruge bunurile Observator
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Creșterea copiilor încrezători: ce greșesc părinții când vor să le dezvolte această abilitate?
Creșterea copiilor încrezători: ce greșesc părinții când vor să le dezvolte această abilitate? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x