Rețeta de ghiveci de legume cu pork belly crocant a lui Chef Nicolai Tand, un preparat din bucătăria de acasă

Descoperă cum pregătești rețeta de ghiveci de legume cu pork belly crocant a lui Chef Nicolai Tand, chiar la tine acasă.

Sunt acele rețete care nu ies neapărat în evidență prin sofisticare, ci prin senzația de familiar pe care o lasă. Mâncărurile gătite lent, cu legume și ingrediente de bază, au acel confort pe care îl cauți atunci când vrei ceva consistent și bine așezat în farfurie.

În ediția Neatza cu Răzvan și Dani din 7 iunie, Chef Nicolai Tand a propus o reinterpretare a unui preparat clasic: ghiveci de legume cu pork belly crocant. O combinație care pornește de la un preparat cunoscut și îl duce într-o direcție mai bogată, printr-un contrast de texturi și gusturi.

Ghiveciul rămâne baza, simplu, legat, cu legume coapte încet, iar pork belly-ul aduce acea notă crocantă și intensă care schimbă complet experiența. Este genul de mâncare care poate fi pusă pe masă fără grabă și care funcționează la fel de bine pentru familie sau pentru o masă mai generoasă.

O combinație între mâncare de zi cu zi și un plus de textură

Ghiveciul este, prin definiție, un preparat construit din ingrediente simple, lăsate să se gătească împreună până se leagă. Ceapa, ardeii, roșiile și morcovii creează o bază dulce și ușor acidă, iar orezul aduce consistență și transformă preparatul într-un fel complet.

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Pork belly-ul vine în contrast. După ce este fiert și apoi rumenit lent, capătă o crustă crocantă, dar păstrează interiorul fraged. Textura aceasta se potrivește foarte bine cu ghiveciul cremos, aducând echilibru și un plus de intensitate.

Este o combinație în care fiecare element își păstrează identitatea, dar contribuie la un rezultat comun, bine legat.

Ghiveci de legume cu pork belly, rețeta lui Chef Nicolai Tand

Este o rețetă care nu cere tehnici complicate, dar are nevoie de puțină răbdare pentru a textura potrivită și gustul de acasă.

Ingrediente

Pentru ghiveci:

3 cepe mari

2 morcovi

1 ardei roșu

1 ardei verde

4 roșii mari sau 400 g roșii decojite

250 g orez cu bob lung

3 linguri ulei

1 linguriță cimbrișor

2 foi de dafin

sare și piper

Pentru lichid:

750 ml supă de legume sau apă

Pentru pork belly 700–800 g pork belly (burtă de porc) cu șoric de la Măcelăriile PENNY

Pentru fierbere:

1 ceapă

2 foi de dafin

5–6 boabe de piper

sare

Pentru prăjire:

1 lingură ulei

sare grunjoasă

piper

puțin cimbrișor

Cum se prepară ghiveciul cu pork belly Prepararea începe cu carnea. Pork belly-ul de la Măcelăriile PENNY se fierbe lent împreună cu ceapă, dafin și piper, până devine foarte fraged. După ce se răcește puțin, se taie bucăți și se condimentează, apoi se prăjește până capătă o crustă aurie și crocantă.

Într-o cratiță separată se pregătește baza ghiveciului. Ceapa se călește ușor, apoi se adaugă morcovul și ardeii, urmați de roșii și condimente. Se lasă să se lege câteva minute, suficient cât aromele să înceapă să se combine.

Orezul se adaugă și el pentru scurt timp, apoi se toarnă lichidul fierbinte și se lasă totul la foc mic, acoperit, până când este absorbit. După ce se oprește focul, preparatul mai stă câteva minute, pentru ca texturile să se stabilizeze.

La final, pork belly-ul crocant se adaugă deasupra, completând preparatul prin contrast și intensitate.

Un preparat simplu, pornind de la carne bine aleasă

În rețetele în care carnea nu este doar un adaos, ci un element care schimbă complet preparatul, calitatea face diferența. Pork belly-ul trebuie să fie bine ales, astfel încât să ofere atât stratul de grăsime necesar, cât și textura potrivită după gătire.

În Măcelăriile PENNY, carnea este selecționată cu grijă și gândită pentru astfel de preparate, în care gustul vine din echilibrul ingredientelor. Experiența măcelarilor și disponibilitatea unor produse variate permit adaptarea rețetelor în funcție de preferințe și stilul de gătit.

Ghiveciul cu pork belly este un exemplu bun de mâncare care pornește de la lucruri simple și ajunge la un rezultat care merită pus pe masă fără grabă.