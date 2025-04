Rețetă de macrou afumat cu pesto de leurdă pe pat de mămăligă, pregătită de Chef Nicolai Tand la Neatza cu Răzvan și Dani

Chef Nicolai Tand a pregătit o delicioasă rețetă de macrou afumat cu pesto de leurdă pe pat de mămăligă, în ediția din 13 aprilie 2025 a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani. Descoperă cum pregătești totul simplu și rapid, chiar la tine acasă.

În Duminica Floriilor, românii obișnuiesc să mănânce pește, așa că Chef Nicolai Tand a decis să pregătească o minunată rețetă de macrou afumat cu pesto de leurdă pe pat de mămăligă. Folosind numai ingrediente proaspete și de cea mai bună calitate, oferite de Penny. Descoperă cum se pregătește acest preparat prezentat de Chef Nicolai Tand în ediția din 13 aprilie 2025 a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani.

Cum se face rețeta de macrou afumat cu pesto de leurdă pe pat de mămăligă a lui Chef Nicolai Tand, prezentată la Neatza cu Răzvan și Dani pe 13 aprilie 2025

Chef Nicolai Tand a ales să pregătească o rețetă pe bază de pește în Duminica Floriilor: „Nicolai: Bade, am zis că, dacă tot astăzi este dezlegare la pește, m-am dus la Penny și m-am uitat cu atentie la toate produsele din gama Gran Mare și sunt multe, nu-i glumă. Am văzut că au și pește congelat și la conservă... Numai bune pentru a le introduce în meniul săptămânal. Dar, dacă tot e sărbătoare, am ales ceva mai special - macroul afumat de la Gran Mare”.

Asfel, în ediția din 13 aprilie 2025 a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, Chef Nicolai Tand s-a apucat de treabă. Descoperă în rândurile de mai jos ingredientele și mod de preparare pentru rețeta de macrou afumat cu pesto de leurdă pe pat de mămăligă a lui Chef Nicolai Tand.

Ingrediente - Rețeta de macrou afumat cu pesto de leurdă pe pat de mămăligă a lui Chef Nicolai Tand

Iată mai jos care sunt ingredientele de care ai nevoie pentru acest deliciu culinar:

Macrou afumat - 2 bucăți

Leurdă - 2 legături

Ceapă verde - 2 legături

Mărar - 1 legătura

Ulei de măsline - 1 sticlă

Făină de mălai - o pungă

Cartofi - 1 kg

Sare și piper

Mod de preparare - Rețeta de macrou afumat cu pesto de leurdă pe pat de mămăligă a lui Chef Nicolai Tand

Primul pas este să se pregătească mămăliga. Chef Nicolai a ales să pună cartofi fierți și ulei de măsline, ca produsul final să fie mult mai cremos.

Între timp a fost pregătit un pesto de leurdă. Leurda proaspătă a fost amestecată cu usturoi, sare, piper și jumătate de cartof (se poate folosi blenderul).

Când mămăliga e gata, aceasta se lasă la odihnit și macroul se încălzește puțin la abur ca să mai piardă din fum.

Se montează pe farfurie un pat de mămăligă, peștele și pe deasupra sosul.

Pentru reușita acestei rețete, Chef Nicolai Tand a ales să folosească produsele de la Gran Mare, de la Penny! Gran Mare îți aduce preparate din pește, la conservă sau congelate, numai bune de savurat și gata de integrat în meniul tău săptămânal. Inspirată de bogăția dietei autenice mediteraneene, gama Gran Mare promite calitate și varietate indiferent de produsul ales. Acum prepari mai ușor specialități din pește, pornind de la ingrediente al căror gust te va surprinde de fiecare dată. Alege ce-i mai bun pentru tine și pentru cei dragi și bucură-te de toate sortimentele.