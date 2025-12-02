Antena Căutare
Rețeta de praz confiat întreg la cuptor, cu sos de roșii și șuncă afumată a lui Chef Nicolai Tand de la Neatza. Cum se prepară

În ediția de marți, 2 decembrie 2025, a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, Chef Nicolai Tand a pregătit o rețetă inedită de praz confiat întreg la cuptor, cu sos de roșii și șuncă afumată. Descoperă în rândurile de mai jos cum se prepară și care sunt pașii pe care îi urmează expertul culinar.

Publicat: Marti, 02 Decembrie 2025, 11:17 | Actualizat Marti, 02 Decembrie 2025, 16:09

Chef Nicolai Tand a pregătit pentru telespectatori o nouă rețetă pe care toată lumea trebuie să o încerce la un moment dat. Este vorba despre un preparat sănătos, dar și extrem de gustos care, cu siguranță, îi va convinge chiar și pe cei mai pretențioși dintre degustători.

Pentru că în magazinele Penny se găsesc produse de calitate la prețuri avantajoase, expertul culinar nu a stat prea mult pe gânduri și a făcut o vizită la magazin înainte de emisiune pentru a cumpăra cele mai bune și proaspete ingrediente pentru rețeta de astăzi.

Iată ce a cumpărat și care sunt secretele pe care le folosește pentru a da cel mai bun gust mâncării pe care o face!

Rețeta de praz confiat întreg la cuptor, cu sos de roșii și șuncă afumată

Chef Nicolai Tand continuă să surprindă pe toată lumea cu bunătățile pe care le pregătește aproape zi de zi la Neatza, iar pentru că astăzi s-a gândit să îmbine utilul cu plăcutul, bucătarul s-a decis să gătească praz confiat întreg la cuptor, cu sos de roșii și șuncă afumată.

„Vreau să îl fac vedetă. Prazul e un ingredient simplu, dar plin de aromă. Tot ce ai nevoie e praz proaspăt, roșii pasate, puțină șuncă afumată și câteva condimente. În 30–40 de minute ai un preparat care arată ca la restaurant. Și partea frumoasă e că la Penny găsești tot ce-ți trebuie: produse proaspete, de calitate, la prețuri avantajoase. De la ingrediente de bază, până la ediții limitate care aduc inspirație în bucătărie” a spus aceasta entuziasmat de toate ingredientele pe care le-a găsit la magazin.

Iată ce a cumpărat și cum se prepară mâncarea pe care toată lumea ar trebui să o încerce măcar o dată în viață!

Ingrediente pentru 4 poții de praz confiat întreg la cuptor, cu sos de roșii și șuncă afumată

Pentru praz confiat:

  • 6-8 fire de praz (medii, întregi) - doar capetele curățate
  • 250 - 300 ml ulei de măsline (suficient cât să acopere prazul pe jumătate)
  • 1 cățel de usturoi zdrobit
  • 1 crenguță cimbru sau rozmarin (opțional)
  • 150 g de șuncă afumată (cuburi sau fâșii rumenite în tigaie)
  • sare
  • piper

Pentru sos de roșii:

  • 400 ml roșii pasate sau 1 conservă roșii cuburi
  • 2 linguri ulei de măsline
  • 1 ceapă mică tocată
  • 2 căței usturoi tocați
  • 1 linguriță busuioc uscat / 4 frunze proaspete
  • 1 linguriță oregano
  • Sare, piper, un praf de zahăr

Mod de preparare pentru 4 porții de praz confiat întreg la cuptor, cu sos de roșii și șuncă afumată

  • Confierea prazului la cuptor în ulei (metoda lentă)

1. Preîncălzește cuptorul la 130°C (maxim 140°C). Confierea se face lent, la temperatură joasă, ca leguma să devină fondantă.

2. Curăță prazul doar la exterior, taie rădăcina, dar lasă firele întregi.

3. Într-o tavă adâncă, așază prazele într-un singur strat.

4. Toarnă peste ele uleiul de măsline — trebuie să le acopere pe jumătate.

5. Adaugă usturoiul și cimbrul (opțional).

6. Condimentează ușor cu sare și piper.

7. Acoperă tava cu folie sau capac.

8. Coace 90–120 minute, verificând după prima oră.

Prazul trebuie să fie foarte moale, mătăsos, fondant, aproape să se topească.

Dacă vrei un plus de aromă, ultimele 10 minute îl poți descoperi ca să prindă puțină culoare.

  • Sosul de roșii

1. Încinge uleiul, călește ceapa 3-4 minute.

2. Adaugă usturoiul 30 secunde.

3. Pune roșiile, busuiocul, oregano, sarea, piperul și zahărul.

4. Fierbe la foc mic 15-20 minute.

  • Șunca afumată

Se rumenește ușor într-o tigaie fără ulei timp de 2-3 minute, iar apoi se adaugă peste praz abia după ce ai turnat sosul de roșii.

Poftă bună!

Nu uita! Pentru cel mai bun gust trebuie neapărat să cumperi produse de calitate și proaspete, iar ceea ce este excelent este faptul că la Penny ele nu costă o avere, ci se bucură de cele mai avantajoase prețuri de pe piață.

Când faci cumpărături, vrei tot ce e mai bun – fără să plătești mai mult decât trebuie. În magazinele Penny găsești mereu o mare varietate de produse, de la cele de bază, indispensabile în orice bucătărie, până la ediții limitate care aduc un strop de noutate și inspirație în fiecare masă. Iar prospețimea? E garantată.

Comentarii

Citește și
