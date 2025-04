Rețetă de paste cu carne de porc și salvie, pregătită de Chef Nicolai Tand la Neatza cu Răzvan și Dani! Cum se face totul

Chef Nicolai Tand a pregătit o delicioasă rețetă de paste cu carne de porc și salvie, în ediția din 22 aprilie 2025 a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani. Descoperă cum pregătești acest deliciu, chiar la tine acasă.

După mesele bogate în carne de miel pe care românii le-au servit după Paște, Chef Nicolai Tand a decis că ar merge bine un preparat pe bază de carne tocată de porc, așa că a decis să pregătească o minunată rețetă de paste cu carne de porc și salvie, folosind numai ingrediente proaspete și de cea mai bună calitate, oferite de Penny. Descoperă cum se pregătește acest preparat prezentat de Chef Nicolai Tand în ediția din 22 aprilie 2025 a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani.

Cum se face rețeta de paste cu carne de porc și salvie a lui Chef Nicolai Tand, prezentată la Neatza cu Răzvan și Dani pe 22 aprilie 2025

Chef Nicolai Tand a ales să pregătească o rețetă pe bază de carne tocată de porc, perfecta pentru perioada de după Paște, când toată lumea a mâncat preponderent carne de miel.

„Este prima zi după Paște, toată lumea a mâncat ouă, miel... Mâncare specifică. Astăzi am zis să pregătesc altfel de carne, o rețetă pentru cei care vor niște paste zdravene cu carne, dar nu mai sunt cu mintea la mâncărurile tradiționale. Așa că am trecut pe la măcelăria Penny și am găsit carne așa cum ne place tuturor – proaspătă. Și l-am rugat pe măcelar să mă ajute cu expertiza lui și să vă surprind astăzi cu un fel de carne minunat. Mi-a prezentat o carne tocată de porc perfectă pentru o porție de paste și chiar am luat-o. Vom avea paste cu carne de porc și salvie. Mai punem ciuperci și puțin vin alb și va ieși o masă copioasă și gustoasă”, a dezvăluit Chef Nicolai Tand.

Citește și: Rețetă de macrou afumat cu pesto de leurdă pe pat de mămăligă, pregătită de Chef Nicolai Tand la Neatza cu Răzvan și Dani

Astfel, în ediția din 22 aprilie 2025 a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, Chef Nicolai Tand s-a apucat de treabă. Descoperă în rândurile de mai jos ingredientele și mod de preparare pentru rețeta de paste cu carne de porc și salvie a lui Chef Nicolai Tand.

Ingrediente - Rețeta de paste cu carne de porc și salvie a lui Chef Nicolai Tand

Iată mai jos care sunt ingredientele de care ai nevoie pentru acest deliciu culinar:

300 gr carne de porc

1 pachet salvie

1 sticlă vin alb

500 gr ciuperci

1 căpățână usturoi

1 pachet oregano uscat

1 cutie paste (Pappardelle, paccheri sau rigatoni)

Mod de preparare - Rețeta de paste cu carne de porc și salvie a lui Chef Nicolai Tand

Punem carnea în tigaie (încingem niște ulei înainte), adăugăm ciuperci, oregano uscat, salvie, sare, piper. Când prinde carnea culoare punem puțin vin alb, apă și căței de usturoi întregi. Punem pastele la fiert, când sunt gata adăugăm unt și sare și punem peste carnea și sosul de vin care s-a format in tigaie. Punem niște parmezan ras deasupra si gata!

Pentru reușita acestei rețete e necesar să folosești carne cât mai proaspătă și pe aceasta nu o găsești oriunde. Când vine vorba de prospețime, nimic nu bate o măcelărie adevărată și de asta s-a convins și Chef Nicolai Tand, care a ales să își procure ingredientul de bază de la măcelaria Penny, acolo unde a cerut expertiza unui măcelar cu experiență pentru a se asigura că face cea mai bună alegere în materie de carne! La Penny găsești mereu carnea proaspătă, variată și, mai ales, cu expertiză!