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A murit Gabi Mureșan la doar 44 de ani. Care este cauza decesului fostului fotbalist de la CFR Cluj

Edilul localității Arad, fost fotbalist și campion în Liga I cu CFR Cluj, Gabi Mureșan, a murit la doar 44 de ani. Ce s-a întâmplat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 09 Iulie 2026, 10:50 | Actualizat Joi, 09 Iulie 2026, 10:52
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A murit Gabi Mureșan la doar 44 de ani. Care este cauza decesului fostului fotbalist de la CFR Cluj | hepta.ro
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Fostul fotbalist Gabi Mureșan a murit la 44 de ani. Tragedia s-a produs după ce a fost scos dintr-un lac

A murit Gabi Mureșan la doar 44 de ani

Lumea fotbalului românesc este în doliu după moartea fostului internațional Gabi Mureșan. Fostul mijlocaș defensiv, care a cucerit trei titluri de campion al României alături de CFR Cluj și a îmbrăcat de nouă ori tricoul echipei naționale, s-a stins din viață în noaptea de miercuri spre joi, la vârsta de 44 de ani.

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În prezent primar al comunei Apold, din județul Mureș, Gabi Mureșan a suferit un stop cardio-respirator, potrivit informațiilor transmise de autoritățile locale.

Intervenția echipajelor de salvare a început miercuri seara, după ora 23:00, când Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” Mureș a fost alertat cu privire la dispariția unei persoane într-un lac aflat la ieșirea din localitatea Șaeș spre Apold.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, inclusiv pompieri militari din cadrul Detașamentului Sighișoara, o barcă pneumatică, o autospecială de primă intervenție și o ambulanță SMURD. De asemenea, în operațiunea de căutare au fost implicați și salvamontiști.

Victima a fost găsită și scoasă din apă în jurul orei 01:00. Salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare, după care aceasta a fost transportată de urgență la UPU SMURD Târgu Mureș. Din păcate, eforturile medicilor nu au mai putut schimba deznodământul tragic.

Potrivit unor surse locale, înainte de incident, Gabi Mureșan s-ar fi aflat la saună împreună cu mai multe persoane. Ulterior, ar fi intrat în lacul din apropiere, iar cei care îl însoțeau și-ar fi dat seama de dispariția sa abia după aproximativ o oră, arată acest site.

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„Gabi Mureșan a îmbrăcat tricoul alb-vișiniu timp de șase sezoane, contribuind la una dintre cele mai frumoase perioade din istoria clubului, reușind să câștige 3 titluri de Campion, 3 Cupe și 2 Supercupe ale României alături de echipa noastră. Pe lângă aceste performanțe, a luptat pentru victorii care vor rămâne mereu în sufletul familiei CFRiste, împotriva unor adversari precum Manchester United, AS Roma și Braga. După încheierea carierei de fotbalist, acesta a devenit primarul comunei Apold, funcție pe care o ocupa din 2020, fiind un om foarte apreciat în comunitate”, a scris pagina de Facebook a CFR Cluj.

Cine a fost Gabi Mureșan

Născut pe 13 februarie 1982, la Sighișoara, Gabriel Stelian Mureșan a avut o carieră importantă în fotbalul românesc. A evoluat pentru formații precum CFR Cluj, Gloria Bistrița și ASA Târgu Mureș, fiind recunoscut drept unul dintre cei mai apreciați mijlocași defensivi ai generației sale.

În tricoul celor de la CFR Cluj a cucerit trei titluri de campion și trei Cupe ale României, iar evoluțiile sale i-au adus și nouă selecții la echipa națională.

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Vestea dispariției sale a fost transmisă cu profundă tristețe și de CFR Cluj, clubul alături de care a cunoscut cele mai mari performanțe din carieră.

„Cu profundă tristețe am aflat despre pierderea tragică a fostului nostru mare jucător, Gabi Mureșan, care a plecat dintre noi mult prea devreme, la doar 44 de ani”, au transmis reprezentanții clubului într-un mesaj de condoleanțe.

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