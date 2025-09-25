Adevărul despre legătura dintre Erika Kirk și România. A primit sau nu interdicție în țara noastră văduva lui Charlie Kirk

După asasinarea lui Charlie Kirk, văduva lui a dezvăluit că va continua misiunea sa. Astfel, au ieșit la iveală detalii din trecutul acesteia. Informația potrivit căreia Eika Kirk este interzisă în România s-a viralizat pe rețelele sociale, dar iată ce lătură a avut aceasta cu țara noastră, de fapt.

Informația că Erika Kirk ar fi interzisă în România s-a viralizat pe rețelele sociale | Profimedia

În urma asasinării lui Charlie Kirk, pe rețelele sociale s-a viralizat informația potrivit căreia soția lui, Erika Kirk, ar fi fost interzisă în România după ce organizația sa caritabilă, Romanian Angels, a fost asociată cu traficul de copii. Înainte de a se alătura Turning Point USA, Erika a condus o organizație non-profit numită Every Day Heroes Like You, care a derulat un program, cunoscut sub numele de „Romanian Angels” în Constanța, România. Inițiativa era cunoscută pentru organizarea de activități precum lista de dorințe de Crăciun pentru copiii din zonă.

De asemenea, s-a afirmat că organizația a fost expulzată din România în 2011. Au fost exprimate îngrijorări și cu privire la rapoarte privind traficul de persoane în care erau implicate ministere evanghelice din orașe precum Tandarei și Constanța, se arată în mediul online. Iată care este, de fapt, adevărul.

Este Erika Kirk interzisă în România? Care este legătura dintre văduva lui Charlie Kirk și țara noastră

În săptămânile care au urmat asasinării activistului conservator Charlie Kirk, afirmații neverificate despre văduva sa, Erika Kirk, au devenit virale pe rețelele sociale. Postările susțineau că ea a primit interdicție în România din cauza unor presupuse legături între organizația sa caritabilă, Romanian Angels, și traficul de copii.

Astfel, speculațiile, care au câștigat popularitate în ultimele zile, au stârnit întrebarea: „De ce Erika Kirk este interzisă în România?” sau chiar „De ce Erika Kirk nu are voie în România?”.

„Erika a fost model și director de casting la începutul anilor 2000. Ulterior, Erika a condus o organizație evanghelică în România, care a încheiat un contract cu armata americană și a plasat copii în familii adoptive. Această organizație avea sediul în aceeași zonă din România în care traficul de persoane este foarte răspândit”, se arată în postarea de pe X de la care a pornit totul.

Cu toate acestea, în urma verificărilor fapteloir și a datelor disponibile în acest moment, se pare că afirmațiile se bazează mai degrabă pe zvonuri decât pe dovezi confirmate, transmite livemint.com.

Într-adevăr, înainte de a se alătura Turning Point USA, Erika Kirk a condus o organizație non-profit numită Every Day Heroes Like You. Acesta a derulat un program numit „Romanian Angels” în Constanța, România prin care a organizat activități pentru copii, inclusiv un proiect binecunoscut numit „Christmas Wishlist”, care a oferit cadouri tinerilor din zonă.

Timp de ani de zile, programul a funcționat fără incidente, atrăgând o atenție modestă în țară. Dar în 2011, au început să circule pe internet acuzații că Romanian Angels ar fi încălcat legea și ar fi fost ulterior expulzați din România. Aceste acuzații au atras atenția asupra unor preocupări mai ample legate de ministerele evanghelice din orașe precum Constanța și Țăndărei, care fuseseră anterior investigate în cazuri legate de trafic de persoane.

Cu toate acestea, în ciuda zvonurilor, nu a existat niciodată o confirmare oficială. Nici autoritățile române, nici agențiile americane, precum Departamentul de Stat, nu au declarat public că Romanian Angels sau Erika Kirk au făcut obiectul unei anchete penale.

„Nu există dovezi confirmate că Erika Kirk (adesea asociată cu Trump în știrile recente) ar fi interzisă în România. Verificările faptelor arată că afirmațiile nefondate din social media despre organizația ei caritabilă Romanian Angels, care ar fi implicată în trafic de persoane, nu au suport oficial; dosarele instanțelor românești și rapoartele mass-media nu menționează astfel de acuzații. Ea a vizitat România de mai multe ori pentru activități caritabile, fără probleme”, se arată în urma unui fact check.

De asemenea, afirmația falsă potrivit căreia grupurile lui Kirk ar fi fost implicate în adopții internaționale pare să se bazeze pe o campanie cu cadouri de sărbători în cadrul căreia americanii erau îndemnați să „adopte” un orfan român, la distanță, prin donarea de bani pentru cumpărarea de cadouri de Crăciun. Acestea urmau să fie livrate de soldații americani staționați la baza NATO din Constanța. Această postare de pe Instagram provine din campania din 2014 și informații despre proiect au apărut și în presă, la acel moment.

În plus, conform fandomwire.com, văduva lui Charlie Kirk a avut ultima vizită în România în 2012, atunci când avea 23 de ani.