Melania și Donald Trump nu au făcut reverența în fața suveranilor Marii Britanii. De ce cuplul prezidențial a încălcat protocolul

Melania și Donald Trump și-au început vizita de stat în Marea Britanie. Iată ce au observat internauții.

Publicat: Joi, 18 Septembrie 2025, 12:35 | Actualizat Joi, 18 Septembrie 2025, 12:37
Regele Charles al III-lea și Regina Camilla i-au primit pe președintele Donald Trump și Prima Doamnă Melania Trump pentru a doua vizită oficială în Marea Britanie. Cei doi au fost întâmpinați de Kate Middleton și de Prințul William pe terenul Castelului Windsor, după aterizarea elicopterului.

Melania și Donald Trump au încălcat protocolul regal la întâlnirea cu Regele Charles al III-lea și Regina Camilla

Prinții de Wales i-au condus pe Președinte și Prima Doamnă la întâlnirea cu suveranii Marii Britanii. Ceea ce a ieșit în evidență la întâlnirea celor șase a fost că nici Donald Trump, nici soția sa nu au făcut reverențele obișnuite.

Deși mulți au scos în evidență acest lucru, catalogându-l ca o încălcare a protocolului regal, de fapt, pe site-ul oficial al familiei regale britanice este specificat faptul că: „Nu sunt reguli de conduită la întâlnirea cu un membru al familiei regale, cu toate acestea, mulți oameni doresc să respecte formalitățile tradiționale.”

De asemenea, continuă cu explicația următoare: „Pentru bărbați este o înclinare a capului, în timp ce femeile pot face o scurtă reverență. Unii oameni preferă doar să le strângă mâna.”

Aceste detalii au apărut pe site-ul oficial după prima vizită a președintelui Donald Trump în Marea Britanie, în 2018, conform unei surse, când a întâlnit-o pe Regina Elisabeta a II-a. Și la momentul respectiv Președintele american a ales să îi strângă mâna suveranei.

Nu doar acest gest a stârnit reacții puternice, ci și faptul că i-a pus mâna pe spate, un an mai târziu, în timpul unei vizite oficiale.

De asemenea, în cursul zilei de miercuri, 17 septembrie 2025, Donald Trump a folosit un salut militar în timpul intonării imnurilor celor două state. Și acest lucru a stârnit controverse, deoarece, conform regulamentului, doar persoanele din serviciul miliar sau veteranii pot saluta astfel: „Toți ceilalți trebuie să își întrepte privirea spre steag și să asculte cu mâna dreapta în dreptul inimii.”

kate middleton, prințul william, melania trump, donald trump, regele charles al III-lea, regina camilla
Vizita oficială din Statele Unite ale Americii continuă, miercuri, în cursul serii, invitații participând la un banchet regal.

