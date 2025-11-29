Scrutinul pentru Primăria Capitalei are loc pe 7 decembrie, iar alegătorii sunt invitați să își aleagă candidatul pe care îl consideră potrivit pentru funcția de Primar General al Municipiului București.

Biroul Electoral Municipal a stabilit la începutul acestei săptămâni ordinea de înscriere pe buletinul de vot a celor 17 candidați la alegerile pentru Primăria Capitalei, iar la scurt timp a fost publicată și macheta documentului.

Buletinul de vot în format A4 va cuprinde numele și simbolurile candidaților înscriși și admiși în competiția pentru funcția de primar general, iar alegătorii sunt invitați să-și aleagă liderul pe data de 7 decembrie 2025.

Cum va arăta buletinul de vot la alegerile pentru Primăria Capitalei. Scrutinul are loc pe 7 decembrie 2025

Alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei sunt programate în ultima zi a săptămânii viitoare, iar alegătorii sunt invitați să își exprime opțiunea electorală prin aplicarea ștampilei în dreptul candidatului pe care îl consideră potrivit pentru funcția de edil al Bucureștiului.

Ordinea în care apar cei 17 candidați pe buletinul de vot a fost stabilită prin tragere la sorți și este următoarea:

1. Cătălin Drulă, USR

2. Daniel Băluță, PSD

3. George Burcea, POT

4. Ciprian Ciucu, PNL

5. Ana Maria Ciceală, SENS, URS PDF

6. Liviu Gheorghe Florea, PNȚMM

7. Gheorghe Macovei, PRM

8. Oana Crețu, PSDU

9. Mihai Lasca, PPR

10. Rareș Lazăr, candidat independent

11. Anca Alexandrescu, susținută de AUR

12. Dan Trifu, candidat independent

13. Eugen Orlando Teodorovici, candidat independent

14. Gheorghe Nețoiu, candidat independent

15. Vlad Gheorghe, candidat independent

16. Angela Negrotă, candidat independent

17. Filip Titian, candidat independent

Prima pagină a documentului este inscripționată atât cu textul „Buletin de vot pentru alegerea primarului general al Municipiului București”, cât și cu data de 7 decembrie 2025.

Potrivit Observator News, tipărirea lor va avea loc până la data de 2 decembrie 2025, iar designul documentului va respecta formatul prevăzut în anexa 2 a Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 8/2020, care stabilește standardele pentru aspectul buletinelor de vot utilizate în alegerile locale, inclusiv detalii despre forma ștampilei „VOTAT".

Paginile interioare sunt destinate exclusiv casetelor ce conțin partidele, alianțele sau candidații independenți, iar fiecare dintre acestea conțin opt casete dispuse paralel ce au spații între ele mai mari decât diametrul ștampilei.

Buletinul de vot este disponibil AICI.

